Turnhalle Elbach: Wasserschaden kostet 90.000 Euro

Von: Christian Masengarb

Teilen

Undicht: Weil eine Firma vor über 20 Jahren minderwertige Dachplatten verbaut hat, ist wohl jahrelang unbemerkt Wasser ins Dach der Elbacher Turnhalle gelaufen. Dessen Holzkonstruktion ist beschädigt. © STEFAN SCHWEIHOFER

Das Dach der Turnhalle an der Elbacher Grundschule ist durch einen Baufehler leck: Eine Firma hatte mangelhafte Dachplatten verlegt. Die Konstruktion muss saniert werden.

Fischbachau – Weil infolge eines Baufehlers Wasser in das Dach der Turnhalle an der Grundschule Elbach eindringt, investiert Fischbachau nun rund 90 000 Euro in dessen Sanierung. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag hierzu einstimmig an die Zimmerei Vogt aus Fischbachau. „Das Dach ist in schlechtem Zustand“, erklärte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Korbinian Wolf (Grüne) stimmte zu: „Ich habe es mir vor anderthalb Jahren angeschaut. Die Sanierung ist dringend nötig und wir sollten schauen, dass wir es zeitnah erledigen.“

Mehr aus Fischbachau: Nach Tod von Heinrich Isenmann: Kreisbäuerin neue CSU-Gemeinderätin in Fischbachau

Turnhalle Elbach: Wasserschaden kostet 90 000 Euro

Ursache des Schadens ist ein Wasserschaden infolge minderwertiger Dachplatten, die die ausführende Firma beim Bau des Dachs vor über 20 Jahren verwendet hatte. Die Platten hielten die Nässe nur anfänglich ab, begannen im Laufe der Zeit aber zu lecken. Weil dies zunächst niemand bemerkte, erlitt das Dach wohl über mehrere Jahre immer stärkere Beschädigungen.

Vor rund zwei Jahren entdeckte schließlich der Hausmeister die Probleme. Das Dach eiste im Winter an der Traufe auf, im Sommer zeigte sich dort Feuchtigkeit. Die Gemeinde untersuchte das Problem und stellte fest, dass ein an der Traufseite entstandener Wassersack die Holzkonstruktion beschädigt hatte. Ein vom Hausmeister notdürftig gebohrter Ablauf schuf vorübergehend Entlastung. Mittelfristig, das war klar, müssen der Vordachbereich umgebaut und die Platten ausgetauscht werden.

Ebenfalls interessant: Fischbachau: Lange Verhandlungen über Geflüchteten-Unterkunft sorgen für Unmut

Das soll nun die Firma Vogt übernehmen. Sie gab das niedrigste der drei eingegangenen Angebote ab. Die fälligen Kosten von rund 90 000 Euro liegen unter dem Ansatz von 100 000 Euro, den die Gemeinde heuer im Haushalt für die Maßnahme eingeplant hat.

Bei der Firma, die den Wasserschaden durch die minderwertigen Platten verursacht hat, kann Fischbachau „nichts mehr holen“, sagte Deingruber. Alle Gewährleistungsansprüche seien verjährt, Regressforderungen aussichtslos. Außerdem ist die Firma inzwischen bankrott, erklärt Bernhard Obliers vom Bauamt auf Nachfrage. Die Kosten bleiben also komplett bei der Gemeinde.

Ebenfalls vom Schaden betroffen ist die Energiewende Oberland, die auf dem Turnhallen-Dach Solaranlagen betreibt. Die Energiewende muss die Anlage selbst ab- und nach der Sanierung wieder aufbauen, erklärte Deingruber. So schreibe es der Vertrag vor. Der Gemeinde entstünden dadurch keine Kosten. Sie werde als Entgegenkommen die Maßnahme aber in für PV-Anlagen ertragsärmere Monate legen.