Überraschung im Stall: Kuh Tina bringt Drillinge zur Welt

Die Freude bei Familie Obermaier über die drei gesunden Kälber war groß. Groß war aber auch die Überraschung. Sie wussten nämlich gar nicht, dass Kuh Tina gleich dreifach trächtig war.

Fischbachau – Da staunte Familie Obermaier nicht schlecht, als sie nachts in den Stall ging und gleich drei neue Kälbchen erblickte. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Eva-Maria Obermaier. „Ich bin fast 55 Jahre alt, aber so was hab’ ich noch nicht erlebt.“ Kuh Tina brachte im Februar tatsächlich Drillinge auf dem Bauernhof in Oppenried bei Fischbachau zur Welt.

Zwar wusste die Familie, dass die vierjährige Kuh trächtig war. Dass sie aber gleich drei Junge in ihrem Bauch trägt, davon ahnten die Landwirte nichts. „Der Trächtigkeitstest wird meist über die Milch gemacht“, erklärt die Bäuerin. „Aber ob da eins oder zwei drin sind, kann man dabei nicht erkennen.“

Doch nicht nur die seltene Drillingsgeburt auf ihrem Hof erfreut die Familie, sondern auch, dass alle drei wohlauf sind. „Wir haben nicht mal einen Tierarzt gebraucht“, erzählt die Landwirtin. Bis die Familie nachts im Stall war, hatte Kuh Tina die Geburt schon ohne Hilfe hinter sich gebracht. Dabei war es erst die zweite Trächtigkeit der Vierjährigen.

Zwei Bummerl, also Stierkälber, und ein Kiasel mischen nun den Hof der Obermaiers auf. Nicht nur die Arbeit verdreifacht sich. „Die saufen auch für drei.“

Derzeit wohnen die Drillingskälbchen zusammen in einem Laufstall. „In zwei Wochen werden sie dann hergegeben“, erzählt die Landwirtin. Bis dahin freut sich die Familie über diese seltene Geburt und dass alle drei gesund und munter sind. Obermaier: „Wer weiß, ob so etwas bei uns noch mal vorkommt.“

tas