Oberstleutnant der Reserve analysiert Ukraine-Krieg: „Putin hat sich verzockt“

Von: Sebastian Grauvogl

Militärfahrzeuge in der Ukraine. © Uncredited / picture alliance

Krieg in der Ukraine: Oberstleutnant der Reserve Thomas Weiss aus Hundham fühlt sich durch die jüngste Eskalation in den kalten Krieg zurückversetzt - und analysiert den russischen Angriff.

Hundham – Seit seiner aktiven Dienstzeit verfolgt Thomas Weiss (61) aus Hundham die militärische Entwicklung im Osten Europas mit größtem Interesse. Was er zum russischen Angriff auf die Ukraine sagt, haben wir den Oberstleutnant der Reserve und Leiter des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr im Landkreis Miesbach im Interview gefragt.

Herr Weiss, wie geht es Ihnen, wenn Sie in diesen Tagen auf die Situation im Osten Europas blicken?

Thomas Weiss: Ich fühle mich in meine aktive Dienstzeit zurückversetzt. Ich bin ein Kind des Kalten Kriegs, habe in den 1980er-Jahren Truppenübungen mit bis zu 130 000 Mann mitgemacht. Damals herrschte quasi ständig Nato-Alarm.

Wie alarmierend ist die aktuelle Entwicklung im Vergleich zu damals?

Thomas Weiss: Die Eskalation von russischer Seite aus ist absolut unverständlich. In meinen Augen hat sich Putin verzockt. Die russische Armee ist keinesfalls für einen Krieg in dieser Größenordnung ausgerüstet.

Thomas Weiss (61), Oberstleutnant der Reserve aus Hundham. © Privat

Die Bilder der Truppenbewegungen täuschen also?

Thomas Weiss: Fakt ist, dass Putin 2005 ein großes Rüstungsprogramm aufgelegt hat, um seine Streitkräfte zu modernisieren. Was ich von meinen Kontakten höre, ist das gründlich in die Hose gegangen. Ein vielsagendes Beispiel sind die Su-35-Kampfjets, die zum Exportschlager im asiatischen Raum hätten werden sollen. Mittlerweile haben viele Kunden ihre Aufträge storniert, weil die Produktion nach wie vor planwirtschaftlich und damit ineffizient organisiert ist. Und das ist letztlich einer der Gründe für die Invasion in der Ukraine.

Das müssen Sie erklären.

Thomas Weiss: Die Ukraine beherbergt noch heute rund 40 Prozent der Rüstungskapazitäten der früheren Sowjetunion. Mit der Zuspitzung des Konflikts wurden die Lieferverträge auf Eis gelegt. Dass daraus ein russisches Interesse an den entsprechenden Gebieten in der Ukraine resultiert, versteht sich von selbst. Aber mit einem so massiven Widerstand des Westens hat Putin in meinen Augen nicht gerechnet.

Gehen Sie denn davon aus, dass sich die Nato-Partner zu einem Militärschlag hinreißen lassen werden?

Thomas Weiss: Ich bin überzeugt, dass wir einen Stellvertreterkrieg sehen werden. Ein direktes Aufeinandertreffen, beispielsweise von USA und Russland, wird nicht passieren. Weil die Nato den Konflikt nicht weiter eskalieren lassen wird – und Putin einsehen wird, dass er dem Westen rüstungstechnisch gnadenlos unterlegen ist. Ich rechne aber schon damit, dass beide Seiten Grenzen verstärken werden – auch die Nato.

Die Welt gleitet also zurück in einen Kalten Krieg?

Thomas Weiss: Davon ist leider auszugehen.

Wäre die deutsche Bundeswehr für so eine Entwicklung überhaupt richtig ausgestattet?

Thomas Weiss: Selbstverständlich. Die Berichte über mangelhafte Ausrüstung decken sich nicht mit dem, was ich aus der aktiven Truppe wahrnehme.

