Umbau auf der Zielgeraden: Warmfreibad Fischbachau öffnet pünktlich an Pfingsten

Von: Sebastian Grauvogl

Öffnet pünktlich: das Warmfreibad Fischbachau. © TP

Gute Nachrichten für alle Wasserratten und Badenixen: Der Umbau im Warmfreibad Fischbachau wird pünktlich zur geplanten Eröffnung an Pfingsten fertig. Im Herbst geht‘s dann weiter.

Fischbachau – Die steigenden Außentemperaturen lassen in Fischbachau offenbar auch die Gerüchteküche in Sachen Warmfreibad hochkochen. Wie Willi Rothemund (FWG) nun im Gemeinderat berichtete, befürchten Teile der Bevölkerung, dass die noch laufenden Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit den Start der Badesaison verzögern könnten. Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) überließ die Antwort dem dafür zuständigen Experten im Rathaus, Bauamtsleiter Josef Soyer. Der versicherte, dass die meisten Arbeiten bereits vollständig abgeschlossen seien. Lediglich die Zugangsrampe für Rollstuhlfahrer müsse noch fertiggestellt werden. Dies werde aber in Kürze geschehen, sodass der geplanten Eröffnung am Samstag, 27. Mai, nichts entgegenstehe.

Alte Filteranlage wird im Herbst ausgetauscht

Um den Badebetrieb auch für die Zukunft sicherzustellen, hatte der Gemeinderat zuvor einstimmig die Vergabe zur Modernisierung der seit der Schwimmbad-Eröffnung 1975 installierten Filteranlage beschlossen. Das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro Schinkinger und Heise habe nach erfolgter Ausschreibung empfohlen, das Angebot der Firma Wassertechnik Wertheim mit einer Nettosumme von 398 000 Euro anzunehmen und so die mechanische Reinigung des Schwimmbeckenwassers auf den neuesten Stand zu bringen. Durchgeführt werden soll die Maßnahme nach dem Ende der Badesaison im Herbst.

Für Deingruber ein wichtiges Signal für Einheimische und Gäste, dass sich die Gemeinde Fischbachau um ihr Bad kümmere und es – anders als in anderen Kommunen der Fall – nicht so weit kommen lasse, dass dessen Existenz auf dem Spiel stehe. Der Bürgermeister dankte in diesem Zusammenhang seinen Vorgängern sowie den früheren Gemeinderäten. Alle hätten durch laufende Investitionen stets darauf geachtet, es in Schuss zu halten. Deingruber: „Es ist das schönste Warmfreibad, das ich kenne.“

sg