Unfall bei Hundham: Motorradfahrer (78) rutscht alleinbeteiligt in Leitplanke - leicht verletzt

Auf der Kreisstraße MB22 zwischen Hundham und Bad Feilnbach hat sich ein Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer (78) ist in die Leitplanke gerutscht.

Hundham - In die Leitplanke gerutscht ist ein Motorradfahrer (78) aus Geiselhöring (Kreis Straubing-Bogen) bei einem Unfall am frühen Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße MB 22 zwischen Hundham und Bad Feilnbach auf Höhe von Rossruck. Wie die Polizei berichtet, ist der Biker gegen 14.30 Uhr in einer Rechtskurve wegen eines Fahrfehlersins Schleudern geraten. Seine Yamaha-Maschine schlitterte in die Leitplanke der Gegenfahrbahn, der 78-Jährige blieb mit Hautabschürfungen und einem Schock auf der Straße liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 2000 Euro, die Reparatur der Leitplanke wird gut 1000 Euro kosten. Die Feuerwehren Hundham und Wörnsmühl und der Bauhof Fischbachau waren vor Ort und reinigten die Straße von ausgelaufenem Öl. Die MB22 war für 30 Minuten halbseitig gesperrt.

