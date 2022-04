Unfall in Hundham: Auto rammt Motorrad - Biker (23) leicht verletzt

Der Peugeot und das Motorrad nach dem Unfall. © Thomas Plettenberg

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Ortseingang von Hundham ereignet. Ein 23-jähriger Biker aus dem Landkreis Ebersberg wurde dabei leicht verletzt.

Hundham - Im Konvoi waren mehrere Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2077 von Wörnsmühl in Richtung Fischbachau unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Hundham mussten sie gegen 16 Uhr abbremsen, weil ein vor ihnen fahrendes Auto nach rechts in den Heckenweg abbiegen wollte. Ein hinter den Bikern befindlicher 65-jähriger Peugeotfahrer aus Bayrischzell erkannte das Verzögerungsmanöver zu spät und krachte in eins der Motorräder.

Glücklicherweise endete der Unfall verhältnismäßig glimpflich. Der durch den Aufprall gestürzte Biker, ein 23-Jähriger aus Oberpframmern (Landkreis Ebersberg), musste laut Polizei Miesbach leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf circa 2000 Euro geschätzt, beim Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die St 2077 war kurzzeitig voll gesperrt. Die Feuerwehren Hundham und Wörnsmühl waren im Einsatz.

