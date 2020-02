19-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es in der Nacht auf Samstag auf der Leitzachtalstraße gekommen. Dabei wurde eine 26-jährige Frau verletzt.

Fischbachau - Nach Polizeiangaben fuhr ein 19-jähriger Miesbacher am Freitagabend gegen 21.50 Uhr mit seinem Fiat auf der Leitzachtalstraße in Richtung Wörnsmühl. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dadurch in den Gegenverkehr, wo er mit einer 26-jährigen Fischbachauerin kollidierte, die mit ihrem Audi in der Gegenrichtung unterwegs war.

Die 26-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß eine Gehirnerschütterung zu, zudem besteht der Verdacht auf eine Wirbelverletzung. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von rund 6500 Euro. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde die Staatsstraße für etwa eine Stunde überwiegend einseitig gesperrt. Die Feuerwehren Hundham und Wörnsmühl übernahmen die Verkehrslenkung und Säuberung der Unfallstelle.

Zuletzt hatte es Ende Januar einen Glatteisunfall auf der Leitzachtalstraße gegeben.

sh