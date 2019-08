In Fischbachau ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unterhalb der Wallfahrtskapelle auf dem Parkplatz abgestelltes Auto wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht in Fischbachau Birkenstein- Polizei bitte um Hilfe

Die Polizei Miesbach meldet: Am Mittwoch zwischen 15 und 15.30 Uhr wurde in Fischbachau-Birkenstein auf dem Parkplatz unterhalb der Wallfahrtskapelle ein parkender Opel Crossland X in grau angefahren worden. Der Pkw parkte neben dem Aufgang zur Kapelle. Nachdem der Unfallfahrer den Pkw beschädigt hatte, verließ er die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallfahrzeug machen kann, soll bitte sich an die Polizei Miesbach wenden unter Telefon 0 80 25 29 90.

