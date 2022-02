Unfallflucht in Hundham: Münchner Caddy bei der Leonhardikapelle angefahren

Von: Dieter Dorby

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher und hofft, dass sich hilfsbereite Zeugen melden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Einen schönen Sonntag im Schnee wollte Münchner in Fischbachau verbringen, aber am Ende wurde es ein teurer Ärger.

Wie die Politzeiinspektion Miesbach berichtet, stellte der 36-Jährige am gestrigen Sonntag gegen 11 Uhr seinen weißen VW Caddy auf dem Parkplatz für Langläufer an der Leonharidkapelle in Hundham ab, um den Tag mit seiner Freundin beim Langlaufen zu genießen.

Als das Paar gegen 15.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, ging es weiter zum Cafe Winklstüberl. Dort angekommen, stellten sie einen Schaden hinten rechts am Caddy fest. Ein unbekannter Autofahrer muss beim Rangieren auf dem Parkplatz bei der Leonhardikapelle gegen den parkenden Caddy gestoßen sein. Anschließend hat er sich dann offensichtlich aus dem Staub gemacht. Der Schaden, den der Ingenieur jetzt aus eigener Tasche zahlen muss, wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei Miesbach sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zudem wird der Unfallverursacher aufgerufen, sich bei der Inspektion zu melden. Wenn man einen Schaden verursacht hat, sollte man doch wenigstens so viel Anstand haben und dazu stehen, lässt die Miesbacher Polizei wissen.

ddy