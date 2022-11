Ungesicherte Bahnübergänge in Fischbachau: Zwei Mal Schranken, keine Schließung

Von: Sebastian Grauvogl

Die Gefahrstellen an den acht ungesicherten Bahnübergängen in Fischbachau sollen Stück für Stück entschärft werden. Wie, darüber hat der Rathauschef nun die Bürger informiert.

Fischbachau – Anwohner nervt das Hupen der Züge, Autofahrer, Fußgänger und Radler fürchten Unfallgefahren, Bahnpassagiere stört die aus Sicherheitsgründen langsame Fahrt: Ungesicherte Bahnübergänge haben Nachteile für alle Seiten. Ganze acht davon gibt es im Fischbachau. In Sachen Problemlösung gehen die Meinungen aber auseinander. Während die Bahn die Anlagen aus Kosten- und Fahrplangründen am liebsten schließen würde, wünschen sich die Gemeinde und ihre Bürger eine technische Sicherung mit Schranken. Bei der Bürgerversammlung hat sich nun ein Anwohner per Antrag nach dem aktuellen Stand erkundigt.

Eine abschließende Auskunft konnte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) noch nicht geben. Die zuständige DB Netz AG sei bereits zwei Mal vor Ort vorstellig geworden. Mit dem Ergebnis, dass immerhin zwei Bahnübergänge beschrankt werden sollen: der am Moosweg und der an der Krugalm. Für den Moosweg wurden derzeit die Planungsunterlagen ausgearbeitet, berichtete Deingruber.

Schließungen nur bei Zustimmung von Grundstückseigentümern

Die Befürchtung vor plötzlichen Schließungen konnte der Rathauschef den Anwohnern nehmen. Selbst wenn die Übergänge nur der Erreichbarkeit eines einzigen Grundstückes oder landwirtschaftlich genutzten Feldes führen würden, sei immer die Zustimmung des jeweiligen Eigentümers notwendig. Bei der Hagnbergstraße als öffentlich gewidmete Gemeindeverbindungsstraße wäre eine Stilllegung derweil nur möglich, wenn die Verkehrsbedeutung weggefallen wäre oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls dafür sprechen würden. Beides sei hier jedoch nicht der Fall, versicherte Deingruber. Allenfalls seien Beschränkungen in Sachen Tonnage oder auf Anlieger denkbar. Auch dies könne die Bahn aber nicht im Alleingang entscheiden.

