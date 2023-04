Ungewöhnliche „Zwischenlandung“: Segelflugzeug parkt in Wolfseehalle Fischbachau

Von: Sebastian Grauvogl

In der Wolfseehalle in Fischbachau wartete der Bergfalke III des LSC Schliersee auf seine technische Abnahme. © Privat

Eine Spannweite von 15 Metern hat der Bergfalke III des LSC Schliersee. Dennoch „landete“ das Segelflugzeug vor Kurzem in der Wolfseehalle Fischbachau. Hier folgt die Erklärung.

Fischbachau/Geitau – „Bergfalke III erbittet Landeerlaubnis in der Wolfseehalle“: Gut, um einen Funkspruch dieser Art sind die Verantwortlichen des Luftsportclub (LSC) Schliersee herumgekommen. Und selbstverständlich steuerte ihr Segelflugzeug die Veranstaltungshalle auch nicht aus der Luft an, sondern vom Boden. Streng genommen sogar mit gestutzten Flügeln, erklärt LSC-Vize-Vorsitzender Herbert Scholl. „Mit montierten Tragflächen hätte er nicht durch die Türen gepasst.“ Kein Wunder bei einer Spannweite von satten 15 Metern. Doch innen angekommen setzten die LSC-Mitglieder den Bergfalken wieder zusammen – und machten ihn so bereit für die Abnahme durch das Luftfahrtamt.

Generalüberholung alle fünf Jahre

Auslöser der eher ungewöhnlichen Zwischenlandung in der Wolfseehalle war die Generalüberholung des Bergfalken III, erklärt Scholl. Im Schnitt alle fünf Jahre müsse man die acht vereinseigenen Segler auf den neuesten Stand bringen. In einer Flugwerft in Aalen sei der Bergfalke zunächst umfangreich überprüft worden. In den Werkstätten der Alpen-Segelflugschule in Unterwössen habe der Rumpf dann eine neue Bespannung aus beschichtetem Stoff erhalten. Mit der technischen Abnahme hätte man dann aber bis weit ins Frühjahr warten müssen, erklärt Scholl. Denn dafür müsse das Flugzeug quasi startbereit dastehen. Das Problem: Keine der Garagen des Vereins am Segelflugplatz in Geitau wäre groß genug gewesen, um den Bergfalken III in seiner ganzen Pracht unterzubringen.

Kurze Zeit später war das Segelflugzeug dann zurück in der Luft und setzte zu einem traumhaften Rundflug um den noch verschneiten Wendelsteingipfel an. © Privat

Die zündende Idee, wie man das Flugzeug trotzdem rechtzeitig zum Saisonstart wieder flott machen kann, hatte der technische Leiter des LSC, Hans Kirchberger. Als Fischbachauer habe er im dortigen Rathaus nach einer zweitägigen Nutzung der Wolfseehalle gefragt – mit Erfolg. Dank der unbürokratischen Unterstützung durch Gemeindegeschäftsleiter Felix Stahl seien die Türen der Halle schnell offen gestanden, erzählt Scholl. So habe man den Bergfalken auf einen Flugzeughänger verladen und mit dem Auto nach Fischbachau transportiert. Bei so einer professionellen Vorbereitung stand auch der anstandslosen Abnahme durch Bauprüfer Roland Wehner vom Luftfahrtamt nichts mehr im Weg.

Zurück im Hangar in Geitau warteten die LSC-Mitglieder nur noch auf gutes Wetter, ehe sie den generalüberholten Bergfalken wieder an die Seilwinde hängen konnten. Umso größer war die Freude, als Alex Friedl und Hans Kirchberger mit dem Doppelsitzer in den tiefblauen Frühjahrshimmel eintauchten. Und der frisch bespannte Bergfalke III machte seine Sache gut, berichtet Scholl. Kirchberger habe in seinem Flugbericht keine Probleme vermerken müssen. Umso mehr Zeit hatten die beiden Männer, den traumhaften Ausblick zu genießen, der sich unter ihnen auftat. Besonders beeindruckt habe sie die ungewohnte Perspektive auf den noch verschneiten Wendelstein, schwärmt Scholl: „So sieht man den Gipfel nicht alle Tage.“ Der Zwischenlandung des Bergfalken in der Wolfseehalle sei Dank.

Interessenten

für das Erlernen des Segelfliegens können sich beim LSC Schliersee unter folgenden E-Mail-Adressen melden: jugend@lsc-schliersee .de oder beim Vorsitzenden Sebastian Kienzle unter S.Kienzle@gmx.de.

sg