Unsichere Finanzlage wegen Corona: Gemeinderat Fischbachau stoppt E-Carsharing

Die unsichere Finanzlage durch die Corona-Krise wirkt sich auch in Fischbachau aus. Zwei Projekte hat der Gemeinderat nun verschoben – und eines sogar ganz gestoppt.

Fischbachau – War die Gemeinde Fischbachau unter ihrem früheren Bürgermeister Josef Lechner (CSU) in Sachen Förderprojekte stets auf der Überholspur unterwegs, ordnet sie sich nun lieber auf dem mittleren Fahrstreifen ein. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, wie der neue Rathauschef Johannes Lohwasser (FWG) nun im Gemeinderat betonte. Die nicht absehbaren finanziellen Folgen der Corona-Krise hätten es notwendig gemacht, sämtliche geplante Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Das Ergebnis: der Bienenlehrpfad und das Pumptrack müssen in die Warteschleife, das E-Carsharing sogar aufs Abstellgleis.

Man habe sich sehr genau überlegt, wo man auf die Kostenbremse treten könne, erklärte Lohwasser. So werde man beispielsweise die Leader-Projekte Schaustollen Deisenried, Meditationsweg zum Wendelstein und Weitwanderweg Wörnsmühl-Thiersee trotz aller Unsicherheiten zum Abschluss bringen. Zum einen seien hier bereits erhebliche Investitionen erfolgt, zum anderen weitere Partner daran beteiligt. Eine Rücksprache mit der Förderstelle habe ergeben, dass die Zuschüsse auf jeden Fall fließen würden, so Lohwasser.

Beim Bienenlehrpfad und beim Pumptrack hingegen seien bislang nur geringe Ausgaben getätigt worden, eine Verschiebung auf 2021 daher kein Problem. Insgesamt würden die beiden Projekte der Gemeinde 50 000 Euro kosten, 50 000 Euro würden aus dem Leader-Topf fließen. „Gilt diese Zusage auch noch für 2021?“, fragte Josef Obermaier (CSU). Man werde einen entsprechenden Antrag beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) stellen, kündigte Geschäftsleiter Johann Neundlinger an.

Deutlich komplizierter ist die Lage beim E-Carsharing. Hier müsste die Gemeinde mindestens zwei neue E-Autos anschaffen, um in den Genuss von weiteren Fördermitteln für die Ladeinfrastruktur zu kommen. „Das passt nicht zu Fischbachau“, meinte der Bürgermeister. Besser wäre es, dezentrale Lösungen zu suchen und sich mit anderen Gemeinden zusammenzuschließen. Daher mache die Fortführung des Projekts in der jetzigen Form keinen Sinn mehr.

Wie berichtet, hat die Gemeinde einen Elektrokleinbus geleast und bietet ihn über die Plattform E-Wald zum Mieten an. Die Nutzungszahlen reichen aber bislang bei Weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. „Ein Autoverleih ist nicht Aufgabe einer kleinen Landgemeinde“, sagte Andreas Estner (FWG).

Michael Gartmaier (CSU) sorgte sich hingegen, dass mit dem Aus fürs E-Carsharing auch die Idee eines Mobilitätskonzepts für die Gemeinde in der Schrottpresse landen könnte. „Wir sollten schon weiter denken, was wir tun wollen und unsere Vorreiterrolle nicht aufgeben“, betonte Gartmaier. So könnte man sich aktiv in die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis einbringen und beispielsweise eine bessere Anbindung an Rosenheim forcieren. Auch Andreas Gschwendtner (CSU) warnte davor, das Thema „für Jahre auf Eis zu legen“. Sein Fraktionskollege Simon Irger riet, eine Wunschliste an den Landkreis zu richten.

Der Bürgermeister versprach, das Mobilitätskonzept weiterzuverfolgen und die Projekte Bienenlehrpfad und Pumptrack 2021 zu reaktivieren. Die Gemeinderäte stimmen diesem Vorgehen einmütig zu. Gerade das Pumptrack sei man der Jugend schuldig, machte Gartmaier deutlich. „In dieser Hinsicht haben wir in den vergangenen Jahren schon geschlafen.“

