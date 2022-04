Fischbachau will Verbindung der Ortsteile verbessern

Von: Christian Masengarb

Teilen

Weite Wege: Vor allem um den Fischbachauer Bahnhof in Hammer per ÖPNV mit anderen Ortsteilen zu verbinden, will die Gemeinde einen Bus einsetzen. © PMS

Fischbachau will seine Ortsteile per ÖPNV verbinden, der Bahnhof in Hammer soll leichter erreichbar werden. Denkbar ist auch ein Shuttlebus in Eigenregie.

Fischbachau – Die Gemeinde Fischbachau will den öffentlichen Nahverkehr zwischen ihren Ortsteilen verbessern. Die Gemeinderäte stimmten auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für einen Antrag von Korbinian Zehetmair, Vorsitzender des Tourismus- und Verkehrsvereins Leitzachtal, der den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Gemeindebereich als unzureichend kritisiert und die Einrichtung eines Busshuttles fordert. Schwerpunkt soll die stärkere Anbindung des Bahnhofs an andere Ortsteile sein. Offen ist, ob Fischbachau den Bus in Eigeninitiave einrichtet oder auf ein übergreifendes Konzept des Landkreises wartet.

Mehr aus Fischbachau: Franz Kreidl will alten Strommast zum Windrad umbauen

Fischbachau will Verbindung der Ortsteile verbessern

Hintergrund der Überlegungen ist die Lage des einzigen Bahnhofs im Gemeindegebiet an dessen Südende im Ortsteil Hammer – zum Beispiel rund drei Kilometer vom Ortskern Fischbachau entfernt. Zu weit für viele, die den Weg lieber per Auto als zu Fuß oder per Fahrrad zurücklegen. Gleiches gilt für Ausflügler, die ins rund vier Kilometer vom Bahnhof entfernte Café Winklstüberl wollen: Auch sie reisen meist per Pkw an. Ein Shuttlebus könnte Fischbachauern und Gästen den Verkehr zwischen den Ortsteilen erleichtern und mehr Menschen die Anfahrt per Bahn ermöglichen. Als „sehr förderlich für den Tourismus“, habe Zehetmair daher den Bus beschrieben, zitierte Sitzungsleiter Benhard Padeller (FaB) im Gemeinderat.

Padeller betonte, die Gemeinde unterstütze den Ausbau des ÖPNVs. Ganz alleine solle sie diesen aber nicht angehen: Der neu gegründete Mobilitätsfachbereich des Landratsamts erarbeite gerade ein übergeordnetes Nahverkehrskonzept, das Fördergelder bringen könne. „Den ÖPNV lösen wir nicht lokal. Er betrifft immer auch Nachbarortschaften und den gesamten Landkreis.“ Ein runder Tisch mit allen Beteiligten könne aber beim Ideenaustausch und zur Beschleunigung des Projekts helfen.

Lesen Sie auch: Fischbachaus neue Standesbeamtin Anna Bucher über rührende Hochzeiten und perfekte Traureden

Auf das Landratsamt warten oder Busshuttle in Eigenregie?

Korbinian Wolf (Grüne) unterstützte den ÖPNV-Ausbau und die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, warnte aber, dort nicht in „ewig dauernde Mühlen“ zu geraten. Er regte mit Verweis auf den Bayrischzeller Skibus an, die Fischbachauer Ortsteile mit einem günstigen kleineren Zubringerbus zu verbinden, den die Gemeinde notfalls selbst finanzieren könnte. „Wenn es beim Landratsamt nicht schnell genug geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir es selber machen.“

Simon Irger (FWG) sagte, die Gemeinde solle prüfen, welche Optionen sie hat und im nächsten Schritt entscheiden, ob sie einige ohne großes Konzept umsetzt. Trotzdem brauche es den übergeordneten Plan: Für Wörnsmühl sei etwa die Anbindung nach Miesbach wichtiger als die nach Hammer.

Die Verwaltung wird nun Kontakt zu den Busunternehmen Regionalverkehr Oberbayern (RVO) sowie Berr aufnehmen und in Abstimmung mit dem Tourismus- und Verkehrsverein Leitzachtal, dem Mobilitätsfachbereich am Landratsamt sowie Vertretern aus den Gemeinderatsfraktionen Angebote einholen. Anhand dieser wird der Gemeinderat das weitere Vorgehen entscheiden.

„Wir hoffen, dass uns Möglichkeiten aufgezeigt werden“, erklärte Geschäftsleiter Johann Neundlinger im Gremium. Der RVO sei sicher bereit, in Fischbachau zu fahren. „Es ist eine Kostenfrage. Wir müssen schauen, was möglich und auf eigene Rechnung sinnvoll ist.“