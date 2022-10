Verunsicherung im Wallfahrtsort Birkenstein: Wer folgt auf die Schulschwestern?

Von: Sebastian Grauvogl

Stehen bald leer: die Räume der Alten Schulschwestern in Birkenstein. Wer den Ordensfrauen nachfolgt, lässt das Ordinariat bislang offen. © Thomas Plettenberg

Anfang November verlassen die Armen Schulschwestern Birkenstein. Dass das Ordinariat bis heute keine Nachfolger bekannt gegeben hat, sorgt bei manchem Gläubigen für Verunsicherung.

Birkenstein – Die Kraft Mariens spürte Hans Schnitzlbaumer (70) schon als kleiner Bub. Seit er denken kann, besuchte er mit seinen Eltern Johann Baptist und Maria den Wallfahrtsort Birkenstein. „Sie haben dort geheiratet“, erzählt der Bruckmühler, der in Bad Aibling aufgewachsen ist. Vor 20 Jahren betete er in Birkenstein, dass er sich von einem kurz zuvor diagnostizierten Darmkrebsleiden erholen wird – mit Erfolg. Noch heute fährt Schnitzlbaumer regelmäßig mit seiner Frau Gabriele (67) nach Birkenstein. Dort helfen die beiden den drei Armen Schulschwestern Eresta, Theofrieda und Irmgard beim Vorbereiten der Weihwasserflaschen für die Pilger. Umso mehr schmerzt die Schnitzlbaumers, dass die Ordensfrauen den Wallfahrtsort Ende Oktober verlassen müssen. Und erst recht die Unsicherheit, wie es danach mit Birkenstein weitergeht.

Wie berichtet, hat das Erzbischöfliche Ordinariat München zwar Gespräche mit einer Ordensgemeinschaft über eine Nachfolge ab Anfang kommenden Jahres bestätigt, konkretere Infos lassen die Kirchenverantwortlichen bislang aber vermissen. Auch auf erneute Nachfrage unserer Zeitung teilt die Pressestelle mit, dass man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Details öffentlich äußern könne.

Bürgermeister tappt auch im Dunkeln

Bürgermeister Stefan Deingruber tappt ebenso im Dunkeln, teilt er mit. Und auch er nimmt wahr, dass die Gläubigen im Ort gern bald Gewissheit hätten, wie es denn im Wallfahrtsort weitergeht. Vor allem, weil der Abschied von den Armen Schulschwestern vielen sehr schwer falle – auch Deingruber selbst. „Ich hatte Schwester Theofrieda in der Schule“, erzählt er. In den 173 Jahren ihres Wirkens in Birkenstein hätten die Ordensfrauen viel Gutes getan und seien tief im gesellschaftlichen Leben integriert. „So was lässt sich schwer ersetzen“, weiß der Rathauschef.

Um den Fortbestand des Wallfahrtsorts müsse sich dennoch niemand Sorgen machen, betont einer, der es wissen muss: Kurat Hans Schweiger. „Eine angemessene Nachfolge ist in Sichtweite“, sagt Schweiger. Er habe selbstverständlich vollstes Verständnis, dass die Gläubigen über den Wegzug der Schulschwestern traurig sind. Man müsse aber respektieren, dass die Ordensfrauen nun ihren verdienten Ruhestand antreten würden. Nur so könne die Kirche sich um eine Nachfolge kümmern und damit gewährleisten, dass die viele Arbeit im Wallfahrtsort nicht irgendwann allein auf den Schultern von Laien lastet.

Kurat kann beruhigen

Die Schnitzlbaumers werden die Schulschwestern trotzdem sehr vermissen. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hätten sie ihr Tagwerk stets tadellos verrichtet und seien bis weit über die Grenzen Fischbachaus hinaus „bekannt und hoch geschätzt“, betont Hans Schnitzlbaumer. In einem Schreiben an die anderen Gläubigen in Birkenstein hat er zusammen mit seiner Frau offengelegt, dass man die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. „Wir beten täglich dafür, dass die begnadeten Ordensschwestern wie auch die Priester Hans Schweiger, Erich Schmucker, Dr. Georg Lichtenberg und viele Gastzelebranten im Gnadenort Maria Birkenstein weiterhin so segensreich wie bisher wirken dürfen und das blühende Wallfahrtsleben erhalten bleibt.“

Zumindest was seine Person anbelangt, kann Kurat Schweiger hier schon mal eine Zusage geben, fügt er augenzwinkernd an: „Ich habe noch sieben Jahre bis zum Ruhestand.“

Das große Abschiedsfest

für die Armen Schulschwestern in Birkenstein findet am Sonntag, 30. Oktober, in Fischbachau statt. Um 10.30 Uhr beginnt die feierliche Eucharistiefeier in St. Martin Fischbachau mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und den Chören des Pfarrverbands. Anschließend ist ein Festzug mit der Musikkapelle Fischbachau, Fahnenabordnungen der Vereine und allen Gottesdienstteilnehmern zum Klostersaal geplant. Dort folgt ein Stehempfang mit kurzem Rahmenprogramm.

