vhs Oberland: Fischbachau wünscht sich Fusion mit Bayrischzell

Von: Sebastian Grauvogl

Die Volkshochschule belegt im Waitzinger Keller in Miesbach eine Vielzahl von Räumen. © tp

Sich vorstellen und Anregungen holen: Das war das Mission des neuen Vorsitzenden der vhs Oberland im Fischbachauer Gemeinderat. Mitgenommen hat er den Wunsch nach einer Fusion.

Fischbachau – Sich vorstellen und Anregungen mitnehmen: Das war das Mission des neuen Vorsitzenden der vhs Oberland im Fischbachauer Gemeinderat. Wie berichtet, ist Dominik Schmidt seit April als Nachfolger von Thomas Mandl im Amt. Zusammen mit seiner Stellvertreterin betonte er nun, dass die vhs trotz der im Rahmen der Fusion eingeführten neuen Struktur aus vier Zentren weiterhin in allen Orten präsent sein möchte. Dafür brauche es eine gute Anbindung an die Bevölkerung sowie Partnerschaften mit Vereinen oder Schulen. Vor allem aber, so Weese, wolle die vhs herausfinden, welche Angebote in den Gemeinden gewünscht sind. „Wir leben von Ihren Ideen“, sagte Schmidt zu den Gemeinderäten. Das gelte nicht nur für mögliche Kurse, sondern auch die dafür nötigen Räume.

Gemeinde im engen Austausch mit vhs

In Fischbachau, das zusammen mit Schliersee und Hausham ein vhs-Zentrum bildet, stehen laut Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) der Sitzungs- und Klostersaal im Rathaus sowie Räume im Kindergarten Hundham zur Verfügung. Die Volkshochschule sei eine wichtige Institution für das gesellschaftliche Leben in Fischbachau, betonte er. Darum werde die Gemeinde weiter in engem Austausch mit der vhs Oberland bleiben.

Spontane Vorschläge für neue Räume oder Kurse kamen aus dem Gemeinderat nicht. Einen Verbesserungsvorschlag aber brachte Bernhard Padeller (FaB) vor, der als Vorsitzender des Kindergartenvereins auch mit der Vermietung der dortigen Räume an die Volkshochschule befasst ist. Dies allerdings nicht nur mit der vhs Oberland, sondern auch der noch unabhängigen Volkshochschule Bayrischzell. Genau diese Trennung mache es ihm in der Praxis oft nicht leicht, „wem ich den Zuschlag gebe“. Schließlich wolle man kein Konkurrenzdenken erzeugen. „Einfacher wäre es, Sie würden sich zusammensetzen und über einen Zusammenschluss sprechen“, schlug Padeller vor.

vhs Oberland: „Türen für Bayrischzell stehen immer offen“

Weese und Schmidt beteuerten, die Türen der vhs Oberland stünden immer offen, man werde auch das Gespräch suchen. So habe man auch bei den positiven Signalen aus Gmund für einen Anschluss der dortigen ebenfalls noch eigenständigen Volkshochschule sofort „alles stehen und liegen lassen“, um sich damit zu befassen.

