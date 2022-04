Nach Volvo-Alarm: 50-Jähriger fährt „völlig demolierten Pkw“ besoffen durch Bayrischzell

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei hat einen Unfallfahrer in Bayrischzell erwischt, der betrunken im demolierten Auto einfach weitergefahren war. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Lukassek

Ein Urlauber in Bayrischzell wollte um 4 Uhr morgens Zigaretten holen - mit dem Auto und 1,26 Promille Alkohol im Atem. Die Polizei befürchtet, es drohe das Ende seiner Ehe.

Bayrischzell/Fischbachau - „Schon wieder Alkohol im Spiel“, schreibt die Miesbacher Polizei und berichtet nachfolgend von einer kuriosen Alkohol-Fahrt durch den Landkreis. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Sonntag um 4.15 Uhr: Zu dieser Zeit sei in der Volvo-Alarmzentrale in Wien eine Notfallmeldung eingegangen. Ein Wagen des Herstellers hatte eine Unfallmeldung mit dem Standort „Fischbachau, Abzweig Hagnberg“ abgesandt. Anschließend wurden der Rettungsdienst und die Polizei verständigt.

„Die alarmierten Kräfte stellten an der Unfallstelle fest, dass ein Pkw auf der B 307 von Bayrischzell in Richtung Fischbachau fuhr und auf der geraden Strecke nach rechts abgekommen sein muss.“ Der Autofahrer sei die Böschung hinabgesteuert, ganz knapp an einem Baum vorbeigefahren, habe „tatsächlich“ die Einmündung zu den Anwesen Hagnberg „überflogen“ und sei mit seinem Wagen nach der Einmündung wieder in der Böschung aufgeschlagen. Letztlich sei er auf einer Weide gelandet.

Auf der Felge weitergefahren und am Bahnhof eingeparkt

Aber: „Vom Fahrzeug und dem Fahrer fehlte jede Spur.“ Die Polizeibeamten hätten lediglich an den Spuren in der Weide erkannt, dass der Fahrer wohl durch Hagnberg und dann wieder Richtung Bayrischzell gefahren sein müsse.

Bewegung in den Unfall-Krimi brachte ein Anwohner aus Bayrischzell: Der meldete kurz nach 5 Uhr, dass er zunächst ein seltsames Geräusch - wohl ein Fahren auf der Felge - gehört und dann gesehen habe, wie ein Mann einen völlig demolierten Pkw auf dem Parkplatz der Bayerischen Regiobahn in Bayrischzell abgestellt hat.

„Wenig später konnte die Streife in Bayrischzell einen alkoholisierten 50-jährigen Angestellten aus Rott am Inn antreffen. Wie sich dann herausstellen sollte, war es der gesuchte Fahrzeugführer.“ Der habe angegeben, mit seinem beiden Söhnen (neun und elf) in einem Hotel in Bayrischzell Gast zu sein. „Er wollte sich eigentlich nur Zigaretten holen. Die beiden Jungs schliefen, als sich der Vater auf die Irrfahrt begab“, schreibt die Polizei.

Zigaretten-Suche kostet 20000 Euro und vielleicht „das Ende der Ehe“

Ein Alko-Test ergab 1,26 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher; eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde durchgeführt. Da es keine Unfallzeugen gab, wurden die Bekleidung der Mannes und dessen Pkw zur Spurensicherung sichergestellt. Der Angestellte sei unverletzt geblieben - wohl wegen des „großen Pkw“, vermutet die Polizei.

Am Volvo, den er Unfallfahrer auf der Felge von Hagnberg bis Bayrischzell gefahren war, entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Auf der gesamten Strecke seien Fahrzeugteile verloren gegangen.

„Die Suche nach Zigaretten im wortwörtlich besoffenen Zustand wird den Angestellten insgesamt wohl 20.000 EUR kosten. Hinzu kommt der Verlust der Fahrerlaubnis und vielleicht auch des Arbeitsplatzes sowie das Ende der Ehe.“

