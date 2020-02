Lotsen für den Weg in die digitale Rathaus-Zukunft

„DigiTAL - LeitzachTAL“ - so nennt Gemeinderat Michael Gartmaier sein Konzept, das er nun vorgelegt hat.

Fischbachau – Die Spirale in Richtung Digitalisierung dreht sich immer schneller. Da kann einem schon mal schwindlig werden, meint Michael Gartmaier. „Manchmal ist einem selbst als Junger das Tempo höher, als man es gerne hätte“, sagte der CSU-Mann nun im Fischbachauer Gemeinderat. Wie geht es da erst der älteren Generation? „Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen, sondern müssen sie auf den neuen Weg mitnehmen“, findet Gartmaier. Deshalb hat er jetzt ein Konzept angeregt: „DigiTAL – LeitzachTAL“.

Ausgangspunkt von Gartmaiers Vorstoß ist vor allem der bevorstehende Wandel in der Verwaltung. Bis 2030 sollen unter dem Stichwort E-Government zahlreiche Behördengänge durch Online-Anträge überflüssig werden. Nicht nur für die Rathausverwaltung eine große Herausforderung, sondern auch für alle Bürger, die technisch nicht ganz so versiert sind, fürchtet Gartmaier. Um ihnen unter die Arme zu greifen, schlug der CSU-Gemeinderat ein mehrteiliges Maßnahmenpaket vor.

So hat er in Erfahrung gebracht, dass die Seniorenakademie Bayern mit Sitz in München spezielle Kurse für den Umgang mit der Digitalisierung anbietet. Gartmaier regte an, eine solche Schulung auch für die Fischbachauer Bürger anzubieten. Ferner könnte man einen Vertreter des neu geschaffenen Digitalministeriums in die Gemeinde einladen, um Gemeinderäten, Gewerbetreibenden sowie Vertretern von Vereinen und Schulen die Möglichkeiten der neuen Technologien aufzuzeigen.

Auch eine Teilnahme am Wettbewerb „Kommunal? Digital!“ des Ministeriums brachte Gartmaier ins Gespräch. „Bei uns im Leitzachtal gibt es viele schlaue Köpfe, die digitale Verbesserungen in unserer Gemeinde entwickeln könnten.“ Ganz zu schweigen vom ausgelobten Preisgeld von bis zu 500 000 Euro. „Vielleicht müssen wir hier nur der Initiator eines gemeinsamen Austausches sein“, meinte Gartmaier.

Langfristig sollte man auch darüber nachdenken, einen Bürgerbeauftragten im Rathaus zu installieren, der Unterstützung bei allen Problemen rund um das Thema Digital biete. „Wir sollten als Gemeinde ein digitaler Dienstleister für unsere Senioren werden“, fand Gartmaier.

Bürgermeister Josef Lechner (CSU) dankte seinem Fraktionskollegen für dessen Ideen. „Ich finde es toll, dass du an meine Altersgruppe denkst“, scherzte der Rathauschef. In der Tat sei der Schritt zur digitalen Verwaltung eine „riesige Herausforderung“ für die Gemeinde. Dies alles habe aber nur Sinn, wenn es die Bürger auch nutzen könnten. 10 000 Euro habe man zu diesem Zweck bereits in den Haushalt eingestellt, berichtete Lechner. „Als erster Schubser.“

Nicht außer Acht lassen dürfe man dabei aber auch das Thema Cyberkriminalität. Etliche Kommunen seien schon Opfer von Hackern geworden und hätten ihre Daten für teures Geld wieder „freikaufen“ müssen. Lechner schlug deshalb einen Beitritt zum Behördennetzwerk vor. „Da sitzen die Profis, die uns vor so etwas schützen können.“

