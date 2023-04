Wallfahrtsort Birkenstein: Neue Ordensschwestern sind angekommen

Von: Sebastian Grauvogl

Wieder belebt: der Wallfahrtsort Birkenstein © Thomas Plettenberg

In einem feierlichen Gottesdienst stellen sich die Missionsschwestern im Wallfahrtsort Birkenstein vor. Eingezogen sind sie bereits jetzt - und haben mit dem Einleben begonnen.

Birkenstein – Einen großen Umzugslaster hat Kurat Johann Schweiger nicht vor dem Wallfahrtskloster Birkenstein vorfahren sehen. Den hätten die Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus Gars am Inn auch gar nicht gebraucht, um sich in ihrer neuen Wirkungsstätte einzurichten, erklärt Schweiger. Vielmehr würden die vier Ordensfrauen einiges von den Armen Schulschwestern hinterlassenes Mobiliar und Inventar weiterverwenden. Obendrein sei ihr Zuhause im Haus Regina auch nur eine Unterkunft auf Zeit. In spätestens eineinhalb Jahren soll die Sanierung des eigentlichen Klosters abgeschlossen sein, so Schweiger.

Wie berichtet, stellen sich die Missionsschwestern bei einem festlichen Gottesdienst am kommenden Sonntag ab 10 Uhr am Freialtar in Birkenstein den Gläubigen vor. Vonseiten des Erzbischöflichen Ordinariats hat sich Generalvikar Christoph Klingan angekündigt, Grußworte werden Fischbachaus Pfarrer Josef Spitzhirn, Bürgermeister Stefan Deingruber und natürlich Kurat Schweiger selbst sprechen. Die Blaskapelle sorgt für die musikalische Umrahmung.

Aufgabenverteilung der Schwestern steht fest

Die Schwestern sind laut Schweiger aktuell bereits dabei, sich in Birkenstein einzuleben. Auch ihre Aufgabenverteilung steht fest: Schwester Margret Obereder ist als Oberin in der Wallfahrtsseelsorge als Gemeindereferentin tätig, Schwester Hildegard Dankl als Mesnerin in der Wallfahrtskapelle, Schwester Agnes König in Haus und Garten und Schwester Cäcilia Schwaiger als Gemeindereferentin in den Pfarrverbänden Miesbach und Hausham.

An der Ordenstracht werden die Gläubigen die Frauen übrigens nicht erkennen: Jede Missionsschwester habe „eine Sendung, die einzigartig ist und die nur sie erfüllen kann“, heißt es auf der Internetseite des Ordens. „Wir tragen kein Ordenskleid und möchten so unsere Nähe zu den Menschen ausdrücken.“ Auch deshalb habe die Oberin darauf bestanden, die Klosterpforte weiter selbst zu betreuen, erklärt Schweiger. Und auch ihm kommt es nicht auf eine Tracht an: „Wenn man den Schwestern persönlich begegnet, spürt man, wer sie sind.“

sg