Wallfahrtsort Birkenstein: Neuer Orden steht fest - geistliches Zentrum geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Bald wieder bewohnt: das Wallfahrtskloster in Birkenstein. © Thomas Plettenberg

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Nach monatelanger Planung hat das Erzbischöfliche Ordinariat nun bekanntgegeben, welcher Orden nach Birkenstein kommt. Und das ist noch nicht alles.

Birkenstein/München - Nach dem Weggang der Armen Schulschwestern aus dem oberbayerischen Wallfahrtsort Birkenstein im vergangenen Herbst ist eine Nachfolgelösung gefunden. Ab April werden vier Garser Missionsschwestern in der Wallfahrtsseelsorge mitwirken und auch in Birkenstein wohnen. Das teilte das Erzbistum München und Freising am Donnerstag mit. Generalvikar Christoph Klingan werde sie in einem Gottesdienst am 16. April in ihren Dienst einführen.



Der Mitteilung zufolge übernimmt die Erzdiözese die zum Teil sanierungsbedürftigen Gebäude. Um das geistliche Angebot des Ortes weiter auszubauen, werde die Errichtung eines Exerzitienhauses geprüft.

Orden erst 1957 gegründet

Die Garser Missionsschwestern sind ein junger Orden, der erst 1957 gegründet wurde. Seine Mitglieder arbeiten außer in Deutschland auch in Japan, Bolivien, Chile, Österreich und in der Ukraine. Sie engagieren sich in Seelsorge, Pflege und Sozialarbeit.



Die Wallfahrtskapelle Maria Birkenstein liegt auf einem Felsen im Wald über Fischbachau im Voralpenland und wird häufig besucht. Seit 1673 wird dort eine spätmittelalterliche Marienstatue als Gnadenbild verehrt. Der Kapelle vorgelagert ist ein malerisches Freigelände im alpenländischen Stil mit einem überdachten Altar. Zu den Höhepunkten des Wallfahrtsjahres zählt die Trachtenwallfahrt an Christi Himmelfahrt, an der mehrere tausend Trachtlerinnen und Trachtler aus dem südlichen Oberbayern teilnehmen.

kna