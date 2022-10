Wallfahrtsort Birkenstein: Petition will Abschied der Schulschwestern verschieben

Von: Sebastian Grauvogl

Besonderer Ort: ein Blick ins Wallfahrtskloster Birkenstein. © Thomas Plettenberg

In wenigen Tagen verlassen die Armen Schulschwester nach 173 Jahren das Wallfahrtskloster Birkenstein. Doch die Kritik am Vorgehen des Erzbistums wird lauter. Jetzt läuft eine Petition.

Birkenstein – Je näher der Abschied der Armen Schulschwestern aus Birkenstein rückt, desto lauter werden auch die Stimmen derjenigen, die sich damit nicht so einfach abfinden wollen. „Für den Erhalt des Wallfahrtsortes Maria Birkenstein“ lautet der Titel einer Petition, die eine Gruppierung namens „Freunde von Maria Birkenstein“ auf dem Online-Portal Change.org gestartet hat. Sie basiert laut der Initiatoren auf einem Offenen Brief, den diese am Mittwoch ans Erzbistum München-Freising geschickt haben. Mehr als 300 Unterstützer hätten diesen binnen 36 Stunden unterzeichnet. Eine der Online-Petition angehängte Liste mit den vollständigen Namen und Wohnorten zeigt, dass die Reichweite von Birkenstein bis Schwerin und Luxemburg reicht.

Initiatoren wollen nahtlosen Übergang zu neuer Ordensgemeinschaft

Doch worum geht es den Initiatoren eigentlich? In erster Linie um einen geregelten und nahtlosen Übergang von den Schulschwestern auf die ihnen nachfolgende Ordensgemeinschaft. Die Schwestern hätten ihren Weggang im Vertrauen darauf beschlossen, dass das Bistum einen Nachfolgeorden finde, dem sie ihr Kloster und den Wallfahrtsort noch selbst übergeben könnten, schreiben die Autoren in ihrem Brief an Kardinal Reinhard Marx, Generalvikar Christoph Klingan und Amtschefin Stephanie Herrmann und verweisen dabei auf ein entsprechendes Zitat von Schwester Eresta aus der großen Reportage im Münchner Merkur.

Genau diesem Wunsch sei das Ordinariat aber bis dato nicht nachgekommen. So habe die Kirche wenige Tage vor der Verabschiedung der Schwestern immer noch nicht bekannt gegeben, ob und wann der Orden, der sich laut Pressemitteilung bereits seit Monaten in Verhandlungen mit dem Bistum über die Nachfolge befinde, nach Birkenstein komme. „Damit droht dieser noch so lebendige Wallfahrtsort grundlos zu verwaisen“, fürchten die Initiatoren.

Erzbistum soll Weggang der Schwestern „in letzter Minute verschieben“

In der Petition fordern sie das Erzbistum dazu auf, den Weggang der drei Schwestern „in letzter Minute zu verschieben, damit diese ihr segensreiches Wirken fürs Erste fortsetzen dürfen“. Parallel dazu ersuche man die „Anfrage eines würdigen Nachfolgeordens, der dem traditionellen Charisma dieses Gnadenortes entspricht, den die Muttergottes sich erwählt hat, um etwas von der Barmherzigkeit Gottes für alle Menschen erfahrbar zu machen“.

Ob und gegebenenfalls was der Kardinal den Kritikern antworten wird, zeigt sich spätestens am kommenden Sonntag. Da nämlich wird Marx um 10.30 Uhr den Festgottesdienst zur Verabschiedung der Schulschwestern im Martinsmünster in Fischbachau feiern.

sg