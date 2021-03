Warmfreibad Fischbachau: Erfahrenes Zweier-Team übernimmt Bistro

Das ging fix: Keine drei Monate, nachdem die designierte Pächterin Aline Brunner einen Rückzieher gemacht hat, ist bereits ein Ersatz fürs Bistro im Warmfreibad Fischbachau gefunden.

Fischbachau – Schon jeder für sich allein kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Als Zweierteam decken Gregor Weidner (58) und Manfred Nerz (34) gar noch eine größere Bandbreite in der Freizeitgastronomie ab. Weidner betreibt die Seebar mit benachbartem Minigolfplatz in Schliersee, Nerz das Schlierseer Glöckerl und die Schindlberger Alm im Skigebiet Sudelfeld. Jetzt machen die beiden seit Langem befreundeten Gastronomen gemeinsame Sache und legen sich jeweils ein drittes Standbein zu: das Bistro des Warmfreibads Fischbachau.

Wie berichtet, musste sich die Gemeinde nach dem Absprung von Aline Brunner, die den Betrieb eigentlich von Thomas Brendel übernehmen wollte, nach einem neuen Pächter umschauen. Was in einer stark wetterabhängigen und durch die Corona-Auflagen ohnehin arg gebeutelten Branche ziemlich schwierig anmutet, erwies sich überraschenderweise fast als Selbstläufer, berichtet Bürgermeister Johannes Lohwasser auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bürgermeister: „Duo am überzeugendsten“

So hätten sich nicht nur Weidner und Nerz, sondern auch noch zwei andere Interessenten für das Bistro beworben. Nach einer Vorstellungsrunde in der coronabedingt nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung im Dezember habe sich das Gremium dann im Februar für das Schlierseer Duo entschieden. „Sie waren in Kombination am überzeugendsten“, sagt Lohwasser und betont, dass auch die anderen Kandidaten einen guten Eindruck hinterlassen hätten. „Wir waren sehr angetan“, sagt der Rathauschef.

Dies zeige auch, dass das Fischbachauer Warmfreibad einen guten Ruf genieße. Nicht umsonst, findet der Bürgermeister: „Es ist immer was los, und wir werden weiterhin in die Einrichtung investieren.“ Wohin die Reise gehen soll, habe man mit den beiden neuen Bistro-Pächtern bereits grob besprochen. In dieser Saison, die laut Lohwasser aus heutiger Sicht am 22. Mai starten soll, werde man angesichts der noch zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie eher pragmatisch an die Sache herangehen. Für die kommenden Jahre gebe es aber einiges an Ideen, um den Bistro-Betrieb etwas aufzupeppen und zu professionalisieren. Etwa mit einem Bar- und Loungebereich in einem derzeit ungenutzten Raum. In jedem Fall erhalten bleiben solle der Minigolfplatz, betont Lohwasser.

Gregor Weidner betreibt Minigolfplatz und Kiosk in Schliersee

Ehrensache für Weidner, der seit knapp drei Jahren die 18 Bahnen am Schliersee und den dazugehörigen Kiosk betreibt. Auch die benachbarte Seebar bewirtschaftet der Gastronom. „Ich komme aus dem Fitness- und Freizeitbereich, da ist das Fischbachauer Schwimmbad mit Minigolf und Radverleih natürlich eine super Sache für mich“, schwärmt Weidner. Vor allem, weil sein Nachtlokal Schlossleitn in Miesbach nach 20 Jahren durch die Corona-Krise wohl keine Zukunft mehr hat. Er lasse sich das zwar noch offen, aber Perspektive gebe es aktuell keine. In Fischbachau hingegen sehr wohl. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem jungen und offenen Bürgermeister funktioniert super“, sagt Weidner.

Manfred Nerz führt Schlierseer Glöckerl und Schindlberger Alm

Das kann Nerz bestätigen. Dem Warmfreibad ist er schon seit langer Zeit verbunden. „Ich bin da oft mit meiner Familie zum Baden hingegangen.“ Das Bistro ist für ihn eine perfekte Ergänzung zum Winterbetrieb auf seiner Alm. „So kann ich meine Mitarbeiter saisonunabhängig das ganze Jahr über beschäftigen.“ Heuer will er zusammen mit Weidner das Bistro zunächst nur ein bisschen „aufhübschen“, ansonsten aber in seiner gewohnten Form mit Schwimmbadklassikern sowie Bieren von Augustiner und Hopf auf der Karte führen. Für die kommenden Jahre arbeite man aber bereits zusammen mit der Gemeinde an einem neuen Konzept. Details wollen die neuen Pächter dazu aber noch nicht verraten.

Für den Sommer wünschen sich die beiden neuen Fischbachauer Badbistro-Pächter vor allem zwei Dinge: möglichst viel Sonne – und möglichst wenig Corona.

sg