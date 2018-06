Wegen Breitbandausbau: Arztpraxis zwei Wochen ohne Telefon

Die Patienten rufen an, doch die Ärztin bekommt nichts mit. Eine schlimme Vorstellung für beide Seiten, die in Fischbachau zwei Wochen lang traurige Realität war. Daran schuld war der Breitbandausbau der Telekom.

Fischbachau – Plötzlich war Funkstille in der Praxis von Ilona Kapfberger. Kein Anruf, kein Fax – und das während der Sprechzeit. Zunächst dachte sich die Fachärztin für Innere Medizin, Angiologie und Phlebologie in Marbach bei Fischbachau nicht viel dabei. „Bis mir die ersten Patienten mitgeteilt haben, dass ich nicht erreichbar bin“, sagt Kapfberger. Was sie da noch nicht wusste: Es sollte der Beginn einer zweiwöchigen Leidensgeschichte mit der Telekom sein. So lange nämlich war die Leitung tot – und das in einer Arztpraxis. „Das ist unlauter“, sagt Kapfberger und schüttelt den Kopf.

Ihren Anfang nahm die Irrfahrt im Telefonnetz bereits im vergangenen Jahr. Damals fragte die Telekom den Hauseigentümer Heinz Findeiß, ob sie auf seinem Parkplatz einen Verteilerkasten für den Breitbandausbau aufrüsten darf. „Da wollte ich mich nicht querstellen“, sagt Findeiß. Zumal ihm versichert worden sei, dass die Arbeiten schnell vorbei sind. Tatsächlich blieb das Loch den ganzen Winter offen. Mitte Mai ging es endlich weiter. Bauarbeiter gruben und bohrten einen Kanal für die neuen Glasfaserkabel – und zerschossen dabei offenbar eine bestehende Telefonleitung. Die Folge: kein schnelles Internet, dafür aber ein Totalausfall in der ganzen Nachbarschaft.

Während das Netz in den übrigen Häusern wieder zurückkehrte, nahm für Kapfberger und Findeiß eine nervenaufreibende Odyssee ihren Anfang. Stundenlange Warteschleifen am Handy in der Telekom-Hotline, ohne Absage geplatzte Technikertermine – und eine dauerhaft nicht erreichbare Arztpraxis. „Ich habe Verständnis, dass mal ein Kabel kaputtgeht“, sagt Kapfberger. Die Art und Weise, wie die Telekom mit ihren Kunden umgeht, sei aber nicht akzeptabel.

So sei ihr nie angeboten worden, die Anrufe auf ihr Handy umzuleiten, berichtet Kapfberger. Dafür habe die Telekom einen Anrufbeantworter eingerichtet – allerdings ohne in der automatischen Ansage auf die Störung hinzuweisen. Schlimmer noch: Kapfberger hatte keine Möglichkeit, das Band abzuhören und damit auf die Anrufe der Patienten zu reagieren. „Das ist für viele ein echter Vertrauensbruch“, sagt die Ärztin und schluckt.

Viele Hotline-Gespräche und einen Technikertermin später war das Problem dann endlich gelöst – zwei Wochen nach dem Schaden. Was am Schluss noch gefehlt hatte, war das richtige Passwort für den Router, der die Leitung mit den Geräten in Kapfbergers Praxis verbindet. Die Telekom habe behauptet, dieses per SMS mitgeteilt zu haben, erzählt Findeiß. Ohne die Hilfe seiner Nichte hätten er und Kapfberger die Einstellung wohl trotzdem nicht vornehmen können.

Jetzt, wo wieder alles funktioniert, hat sich der Ärger der beiden ein bisschen gelegt. Was bleibt, ist ein Stapel an Arbeit, der mangels Fax in der Praxis liegen geblieben ist. Und das ungute Gefühl, dass die Telekom ihre Kunden im Störungsfall im Regen stehen lässt – und damit auch Kapfbergers Patienten. „Eine Arztpraxis ohne Telefon ist wie ein Krankenhaus ohne Strom“, schimpft Findeiß.

Das Unternehmen war trotz Anfrage und angemessener Fristsetzung noch nicht zu einer Stellungnahme in der Lage, hat diese aber angekündigt.