Keine Veranstaltungen mehr in Räumen der Gemeinde Fischbachau

In Fischbachau ist das Coronavirus Chefsache. Für das Krisenmanagement vor Ort hat der scheidende Rathauschef nun seinen Resturlaub unterbrochen, um für geordnete Abläufe zu sorgen.

So installierte er eine Koordinierungsgruppe im Rathaus und gab eine klare, harte Linie vor: Bis auf Weiteres werden keine Veranstaltungen mehr in gemeindlichen Räumen durchgeführt. Lechner: „So unliebsame Entscheidungen kann ich nicht auf meinen Stellvertreter abwälzen.“

Lesen Sie auch: So machte sich Fischbachaus Rathauschef Lechner im Kreisausschuss für eine klare Linie stark

Drei große Veranstaltungen hat es bereits erwischt: den Ostermarkt im Klostersaal, den Tag der Ausbildung an der Mittelschule sowie die Frühjahrskonzerte der Musikkapellen Fischbachau und Elbach. „Natürlich ist das gerade für die Musiker bitter, weil alles umsonst war“, sagt Lechner, doch ein anderes Vorgehen lasse die Situation nicht zu. „Es ist unsere Aufgabe, die unvermeidliche Welle der Infizierten so klein wie möglich zu halten.“ Die Veranstalter seien froh, dass man ihnen mit einer klaren Linie eine Last abnehme. „Keiner kann garantieren, dass kein Corona-Infizierter Zutritt erhält.“

Lesen Sie auch: So ist die aktuelle Lage zum Coronavirus im Landkreis Miesbach

Zudem sollen Bürger nur noch in wichtigen Fällen ins Rathaus kommen. Mit rund 2400 sei der größte Teil der Wahl bereits per Briefwahl abgedeckt. Bis Freitag, 15 Uhr, könne man noch Unterlagen beantragen. „Man darf zur Wahl sogar seinen eigenen Stift mitbringen“, sagt Lechner. Seinen 70 Vereinen rät er, Veranstaltungen generell zu verschieben.

ddy