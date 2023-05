Wegen Defizit: Gemeinde Fischbachau schraubt (Ab)Wassergebühren drastisch nach oben

Von: Sebastian Grauvogl

Herzstück der Trinkwasserversorgung: der Tiefbrunnen der Gemeinde Fischbachau im Ortsteil Aurach. © Thomas Plettenberg

Jahre zu spät, dafür aber umso heftiger hebt die Gemeinde Fischbachau die Gebühren für Wasser und Abwasser an. Dazu ist sie verpflichtet, um nicht dauerhaft ein Defizit zu verbuchen.

Fischbachau – Während gegenüber im Klostersaal bei der Plattlerprobe der Boden bebte, schlug im Sitzungssaal des Fischbachauer Gemeinderats der Gebührenhammer ein. Die Folgen spüren die Bürger bereits ab dem 1. Juli: Dann nämlich werden Wasser und Abwasser massiv teurer: Ersteres ums 2,5-Fache, zweiteres ums 1,5-Fache. Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt muss sich damit auf eine jährliche Mehrbelastung von rund 300 Euro einstellen. Über die genaue Gestaltung der Neukalkulation gingen die Meinungen im Gremium auseinander. Eins aber einte alle Gemeinderäte: das Unverständnis, warum die Erhöhung trotz der seit Jahren bestehenden Unterdeckung erst jetzt von der Verwaltung vorgeschlagen wurde – und damit so massiv ausfallen muss. Die Brisanz des Themas deutete sich schon zu Beginn der Sitzung an.

Noch bevor Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) den ersten Tagesordnungspunkt aufrief, beantragte Albert Käsbauer (FWG), die Neufestsetzung der (Ab)Wassergebühr um einen Monat nach hinten zu verschieben, scheiterte jedoch mit 7:9-Stimmen. So stellte Deingruber später wie geplant die Kalkulation der Verwaltung vor.

Anmerkung für Neukalkulation kam erstmals 2018

Dass die Gebühren angepasst werden müssen, habe der Kommunale Prüfungsverband bereits 2018 erstmals angemerkt, erklärte der Rathaus-Chef. So lange schon würde die Gemeinde in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ein Minus verbuchen. Wegen des gesetzlich verankerten Kostendeckungsprinzips sei man deshalb nun zum Ausgleich der Verluste durch höhere Kubikmeterpreise verpflichtet. „So unerfreulich es ist, aber wir werden nicht darum herumkommen“, sagte Deingruber.

Um die Mehrbelastung für die Bürger zumindest etwas abzufedern, schlug die Verwaltung nach umfangreichen Berechnungen vor, den rechtlichen Spielraum voll zu nutzen und nur 50 Prozent der Deckungslücke umzulegen. So würde sich ein Kubikmeter Wasser von 0,54 Euro auf 1,38 Euro brutto verteuern, ein Kubikmeter Abwasser von 1,90 Euro auf 2,78 Euro. Geringer würde die Erhöhung der Verbrauchsgebühr ausfallen, wenn man auch die Grundpreise für die Zähler anhebe. Da sich dies am Ende aber erst ab einem Fünfpersonenhaushalt positiv bemerkbar mache, riet Deingruber davon ab.

Bernhard Padeller (FaB) beantragte hingegen, das volle Defizit in die neuen Gebühren einzurechnen, was laut Deingruber einen Wasserpreis von 1,48 Euro sowie einen Abwasserpreis von 2,95 Euro zur Folge hätte. Angesichts der vielen Pflichtaufgaben der Gemeinde sowie der in den kommenden Jahren notwendigen Investitionen fehle das Geld schon heute im Haushalt. „Die Rücklagen schmelzen“, warnte Padeller. Trotzdem stimmten nur vier Gemeinderäte für seinen Vorschlag, der damit keine Mehrheit fand.

Für eine Erhöhung der Grundgebühr waren Andreas Gschwendtner und Brigitta Regauer (beide CSU). So würden Großverbraucher nicht übermäßig stark belastet, während beispielsweise Zweitwohnsitzinhaber außen vor blieben. Gschwendtner bat am Ende sogar um eine Vertagung der Entscheidung und forderte die Gemeinde dazu auf, zunächst eine schlüssige Analyse vorzulegen, wieso es überhaupt zu besagter Unterdeckung gekommen ist.

Mehrheit für Beschlussvorschlag der Verwaltung

Dennoch entschieden sich die Gemeinderäte am Ende gegen Gschwendtners Stimme für den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die ausschließliche Erhöhung der Verbrauchsgebühr motiviere zum Wassersparen und sei sozial noch am verträglichsten, fand etwa Eva Köhler (Grüne). „Die Bürger können ja nichts dafür, dass die Gemeinde vier Jahre lang geschlafen hat.“

Dieses offensichtliche Versäumnis kritisierte am Ende der Sitzung auch ein Bürger im Zuschauerraum. „Jahrelang hat man uns stolz erzählt, wie günstig unser Wasser ist, und jetzt haut es uns so auf die Nase.“ Dem schloss sich Zweiter Bürgermeister Martin Bacher (FWG) an, verteidigte aber zugleich die Gemeinderäte: „Wir haben uns alle auf die Zahlen aus dem Rathaus verlassen.“ Umso schlimmer sei dieser „Hammerschlag“ für die Bürger.

Deingruber bat um Verständnis, dass er zu den Vorgängen vor seinem Amtsantritt nichts sagen könne. Aber auch eine frühere Neukalkulation hätte zu einer entsprechenden Mehrbelastung geführt. „Über die Gesamtzeit gesehen wären wir damit nicht besser gefahren.“ Zudem liege Fischbachau beim Wasserpreis selbst nach der Erhöhung im landkreisweiten Vergleich noch in der unteren Hälfte aller 17 Städte und Gemeinden. Beim Abwasser sei man zwar unter den Top fünf, allerdings liege das auch daran, dass Fischbachau keinem Zweckverband angehöre.

Für die Zukunft aber versprach der Rathauschef, die Gebühren besser im Auge zu behalten. „Wir werden hier am Puls der Zeit bleiben.“

sg