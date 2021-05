Weil sie Aufwand scheuen: Etliche Senioren im Landkreis lassen sich nicht impfen - VdK-Chefin appelliert

„Sind schon lang genug allein daheim gesessen“

Sie wären längst an der Reihe, melden sich aber nicht an: Etliche Senioren im Landkreis sind immer noch nicht gegen Corona geimpft. Zeit für einen Appell, findet Marianne Estner.

Fischbachau – Marianne Estner kennt sich aus im Haushamer Impfzentrum. Vier Mal war sie schon da. Erst drei Mal als Begleitperson, dann noch für ihre eigene Erstimpfung. Und gern würde die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Fischbachau und VdK-Kreisvorsitzende noch ein paar Mal öfter vorbeikommen, um Senioren zum Schutz vor dem Coronavirus zu verhelfen. Doch längst nicht alle älteren Mitbürger würden sich aktiv um eine Impfung bemühen, hat Estner beobachtet. Warum nicht, erklärt die 69-Jährige im Interview.

Frau Estner, warum gibt es so viele Impfskeptiker unter den Senioren im Leitzachtal und im Landkreis?

Marianne Estner: Von Impfskeptikern würde ich nicht sprechen. Es ist ja nicht so, dass die Leute partout nicht geimpft werden wollen. Vielmehr sind sie oft einfach nur verunsichert und trauen sich nicht, sich anzumelden. Vor allem dann, wenn sie alleine leben und niemanden haben, der sie dabei unterstützt.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Marianne Estner: Zum einen fürchten sie, dass sie mit der Registrierung überfordert sind. Zum anderen scheuen sie den Aufwand, zum Impfzentrum zu kommen und haben Angst, sich auch dort nicht auszukennen. Dabei ist alles halb so wild, wie ich bei meinen vier Besuchen immer wieder festgestellt habe.

Inwiefern?

Marianne Estner: Alles ist wirklich perfekt organisiert. Vom Einweisen beim Parken über den Empfang bis zur Impfung selbst. Überall wird man sehr freundlich und zuvorkommend unterstützt. Einfach, schnell und entspannt. Wirklich super!

Und die Registrierung?

Marianne Estner: Da helfe ich als Seniorenbeauftragte gern. Von Christine Dietl (Seniorenbeauftragte des Landkreises, Anm. d. Red.) weiß ich, dass dies auch in anderen Gemeinden der Fall ist. Ich selbst biete mich als Fahrerin zum Impfzentrum an, wenn es jemandem nicht möglich ist, den Bus zu nehmen. Vom Taxi würde ich abraten. Das wird bei einer Wartezeit von 15 bis 30 Minuten zu teuer.

Mittlerweile kann man sich ja auch beim Hausarzt impfen lassen. Da müssten doch eigentlich die letzten Hürden wegfallen...

Marianne Estner: Interessanterweise nicht immer. Drum ist es mir so wichtig, diesen Appell auszuschicken. Es tut mir in der Seele weh, wenn sich Senioren weiterhin daheim einsperren, nur weil sie sich nicht impfen lassen. Spätestens im Sommer können wir hoffentlich wieder Treffen wie den VdK-Nachmittag anbieten. Wer bis dahin nicht geimpft ist, läuft Gefahr, dass er daran nicht teilnehmen kann. Das wäre sehr schlimm. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange die Leute jetzt schon allein daheimgesessen haben.

Und was sagen Sie denen, die Angst vor der Impfung selbst haben?

Marianne Estner: Die erinnere ich daran, dass sich bei der Grippeschutzimpfung auch niemand was denkt. Und da gibt es oft viel stärkere Reaktionen als jetzt bei der Impfung gegen Corona. Ich selbst habe so gut wie nichts gespürt. Außer ein pures Glücksgefühl, als ich nach dem Pieks im Warteraum Platz genommen habe. Da wären mir fast die Tränen gekommen, so erleichtert und dankbar war ich, dass ich den ersten Schritt in Richtung Normalität machen durfte.

