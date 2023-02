„Panzerknacker“ am Faschingsball? Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise.

Mehr Schaden als Beute

Ob die Panzerknacker am Werk waren, ist nicht gesichert. Fest steht: Die Beute war kleiner als der Sachschaden, als Unbekannte bei einer Faschingsfeier in Wörnsmühl einen Automaten zerstörten.

Wörnsmühl - Grober Unfug und mehr Schaden als Beute waren bei einem Fall am Rande einer Faschingsfeier in Wörnsmühl in der Nacht zum Samstag im Spiel.

Wie die Polizei über den Fall „Panzerknacker“ berichtet, wurde während des Wirtshausfaschings im Gasthaus Nägele ein dort im Hausgang befindlicher Kaugummiautomat durch vermutlich mehrere Täter auf den Parkplatz gezerrt und dort gewaltsam geöffnet.

Dabei dürften die Täter kaum mehr als 20 Euro erbeutet haben. Der Sachschaden am Automaten wird mit 100 Euro beziffert. Die Tatzeit dürfte zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens liegen. Die Polizei Miesbach bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Täter: 08025/299-0.

ag