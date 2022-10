Wohnhausbrand in Fischbachau: Wie zwei Nachbarn zu Ersthelfern wurden

„Du bist einfach nur ein Mensch, der anderen helfen möchte“

Von Sebastian Grauvogl schließen

Glimpflich weil ohne Verletzte ist der Wohnhausbrand in Fischbachau ausgegangen. Dies ist nicht zuletzt den beiden Ersthelfern aus der Nachbarschaft zu verdanken.

Fischbachau – Im Stallgewand statt im Feuerwehrschutzanzug stürzte Marinus Eisenkolb (27) aus dem Haus. „Das war griffbereit“, sagt der Landwirt aus Fischbachau. Die Hilferufe, die er vom Balkon eines rund 200 Meter entfernten Wohnhauses im Ortsteil Hammer hörte, ließen keine Sekunde des Zögerns zu. „In so einem Moment bist du kein Feuerwehrler“, erzählt Eisenkolb. „Du bist einfach nur ein Mensch, der anderen helfen möchte.“

Das hat der 27-Jährige bei dem schlimmen Brand am frühen Donnerstagmorgen auch getan – und er war nicht allein. Auch der direkte Nachbar Marijo Kraljic (33) wurde zum Ersthelfer. Zusammen befreiten die beiden jungen Väter die Familie vom Balkon und brachten sie über eine Leiter in Sicherheit. Und noch etwas eint die Männer: Sie fühlen sich nicht als Helden – und wollen auch keinesfalls so dargestellt werden. „Wenn andere in Not sind, sollte keiner wegschauen“, findet Kraljic. Und das tat bei diesem Unglück auch niemand.

Wie berichtet, war am 29. September kurz vor 4 Uhr in einem Carport an dem Haus im Ortsteil Hammer ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner – ein Paar mit einem Bub im Kleinkindalter – setzten den Notruf ab und versuchten, sich über die Außentreppe in Sicherheit zu bringen. Doch die Flammen hatten sich schon zu weit ausgebreitet. Die Brandursache ist laut Kriminalpolizei noch unklar, die Schadenshöhe bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich. 117 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt und schafften es in einer Kraftanstrengung, ein vollständiges Abbrennen der Wohnräume zu verhindern.

+ Marinus Eisenkolb, Ersthelfer. © THOMAS PLETTENBERG

Dass die Eisenkolbs die Hilfeschreie in der Nacht überhaupt gehört haben, liegt an deren neun Monate alter Tochter. Die habe unruhig geschlafen, sodass auch sie aufgewacht seien, erzählt der Feuerwehrmann. Als er beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster dann schon den Schein der Flammen sehen konnte, habe er sich eilends auf den Weg gemacht.

Zwischenzeitlich schreckten auch Kraljic und seine Frau aus dem Schlaf. „Wir haben erst an einen Streit gedacht“, erzählt Marijo Kraljic. Doch auch ihnen verriet der Blick nach draußen, dass es im wahrsten Sinn des Wortes brennt. Als Kraljic vor die Tür trat, war Eisenkolb gerade auf der Suche nach einer Leiter. Die holte dann Kraljics Schwiegervater herbei.

Ersthelfer loben Feuerwehr

Als aktiver Feuerwehrmann wusste Eisenkolb zu diesem Zeitpunkt immerhin schon, dass die Familie auf dem Balkon (noch) nicht in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Der Hauptteil der Flammen habe sich zu diesem Zeitpunkt noch auf die andere Seite des Hauses beschränkt. Kraljic, hauptberuflich als Personalreferent tätig und in der Freizeit als Fußballtrainer und Schiedsrichter engagiert, wiederum profitierte von früheren Erfahrungen als Ersthelfer, beispielsweise bei Unfällen. So habe man trotz aller Dramatik ruhig und ohne Panik zusammengearbeitet, berichtet Kraljic. „Und das, obwohl wir uns bis dato nicht gekannt haben.“

+ Marijo Kraljic, Ersthelfer. © Thomas Plettenberg

Als die Familie und auch der im Erdgeschoss wohnende Opa schließlich in Sicherheit waren, nahmen sie die Kraljic’ bei sich auf und betreuten sie in ihrem Schock, ehe dann Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Kraljic selbst lief zwischenzeitlich zur Hauptstraße vor, um die heraneilenden Fahrzeuge einzuweisen. Noch einen Tag später ist er sichtlich beeindruckt von der hohen Professionalität der freiwilligen Helfer. Der Brand am Nachbarhaus habe ihm gezeigt, wie schnell und plötzlich man in eine Notlage geraten könne. „Da tut es gut, solche Helfer in seinem Rücken zu wissen.“

Familie mittlerweile in Ferienwohnung untergekommen

Auch Eisenkolb brauchte trotz seiner Ausbildung als Feuerwehrmann ein paar Stunden, um das Erlebte verarbeiten zu können. Vor allem die Hilfeschreie der Familie habe er erst mal verdauen müssen, noch dazu, weil er selbst Vater eines Kleinkinds ist. Ein wenig Ablenkung verschaffte ihm dann die Stallarbeit, die er unmittelbar nach Einsatzende gegen 7 Uhr verrichten musste. Anders als sonst musste er sich dafür nicht mal mehr umziehen. Die vom Brand betroffene Familie ist derweil in einer Ferienwohnung in der Nachbarschaft untergekommen. Die Hilfsbereitschaft im Ort reißt auch nach der Rettung nicht ab.

sg