Hundham in Feierlaune: Sommerfest mit Seniorennachmittag – Zehnerzugtreffen mit begeisterten Teilnehmern

Von: Christine Merk

Sommerfest bei der Feuerwehr, Zehnerzugtreffen der Pferdefreunde Leitzachtal – in Hundham war am Wochenende einiges geboten.

Hundham - Am Samstagnachmittag kamen die Senioren der Gemeinde im Zelt zusammen, freuten sich über die Auftritte der Plattlerkinder und die servierten Schmankerl. Abends feierten Jung und Alt gemeinsam. Für einige wurde es eine kurze Nacht, konnte man tags drauf beim Zehnerzugtreffen (wir berichteten) hören.

Organisator schätzt 5000 Zuschauer bei Zehnerzugtreffen

Auch von den Rosserern waren beim Feuerwehrfest schon viele mit dabei. Organisator Georg Bacher hatte den Termin bewusst auf dieses Wochenende gelegt. Er weiß schon von der Premiere 2014, dass sich die Pferdeleute gerne am Abend des Anreisetages treffen und mit den Einheimischen feiern. Mit dem Zehnerzugtreffen am Sonntag ist er rundum zufrieden. Nur der Zusammenhalt im Verein der Pferdefreunde und die Unterstützung anderer Vereine, vor allem der Landjugend und der vier Feuerwehren, aber auch der Grundbesitzer, mache so eine Veranstaltung möglich, sagt er.

Wie viele Zuschauer da waren, kann er nur schätzen. 5000 könnten es gewesen sein, die verkauften Bandl waren noch nicht gezählt. Wäre es nicht so hochsommerlich gewesen, wären wahrscheinlich noch mehr gekommen. Die 192 Pferde und Ponys und zehn Esel haben die Hitze gut weggesteckt. „Der Wind hat sehr geholfen“, sagt Bacher. Zudem standen 2000 Liter Wasser für die Vierbeiner bereit. Das Wichtigste: „Es ist nichts passiert.“ Die Polizei lobte, wie gut Umleitungen und Parkplätze organisiert waren. Was Bacher besonders freut: „Alle Teilnehmer waren begeistert.“ Ein paar sind bis zum Montag geblieben.