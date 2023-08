Zehnerzugtreffen und Sommerfest: Ortsdurchfahrt in Hundham gesperrt - Busfahrten entfallen

Von: Christine Merk, Joshua Eibl

Beeindruckendes Archivbild: einer von drei Zehnerzügen der Pferdefreunde Leitzachtal im Jahr 2019. © Privat

21 Gespanne, 210 Pferde, Ponys und Esel – zum zweiten Mal findet im Leitzachtal das Zehnerzugtreffen statt. Los geht‘s an diesem Sonntag in Hundham.

Hundham – Dies hat aber auch zur Folge, dass die Ortsdurchfahrt von Hundham für die Zeit der Veranstaltung gesperrt ist – und zwar von 10 bis 16 Uhr. Auch das Parken auf dem Leonhardiweg und Hauserbichlstraße ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Wer nicht zu Pferden und Kutschern will, wird großräumig umgeleitet. An diesem Tag entfallen außerdem alle Fahrten der Linie 9552 Leitzachring A und B inklusive Birkenstein.

Das Internationale Zehnerzugtreffen selbst beginnt um 11 Uhr mit der Aufstellung der Gespanne rund um Hundham. Dazu gibt die Musikkapelle Elbach vor dem Maibaum ein Standkonzert. Ab 13 Uhr gehen die Gespanne auf ihre Fahrt durch den Ort. Zu sehen sind, ähnlich wie beim ersten Zehnerzugtreffen 2019, unter anderem Kaltblüter, Haflinger, Noriker, Mini-Shettys, Ponys, Warmblüter und Esel. Anschließend präsentieren sich die Kutschen auf dem Paradeplatz rund um die Leonhardikapelle.

Festküche bewirtet die Gäste

Für ausreichend Parkplätze ist gesorgt: aus Richtung Miesbach kommend auf Höhe der Funkkurve links und rechts der Straße, aus Richtung Bad Feilnbach auf Höhe der Einfahrt Schwarzenbergstraße. Besucher aus Richtung Fischbachau parken auf Höhe Greisbach, für Busse besteht nur eine Parkmöglichkeit am Wolfsee/Schotterwerk. Gruppen, die mit dem Bus anreisen, müssen sich unter info@sonnenkaiser.de anmelden.

Zur Stärkung können die Besucher im Festzelt der Feuerwehr Hundham einkehren. Diese feiert bereits am morgigen Samstag ihr Sommerfest. Es beginnt um 13 Uhr mit dem Seniorennachmittag der Gemeinde Fischbachau. Den Gästen werden kulinarische Schmankerl aus der Festküche serviert. Für Unterhaltung sorgt ein Rahmenprogramm, unter anderem mit Auftritten der Kinderplattler. Ab 19 Uhr spielen die Raffelmooser Musikanten auf. In der Brandlbar können die Besucher den Abend mit einem Absacker ausklingen lassen. Die Floriansjünger freuen sich auf viele Gäste. je/cmh

