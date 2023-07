Zu langsam für Tempo 30: Verkehrsmessung in Fischbachau bringt überraschendes Ergebnis

Von: Sebastian Grauvogl

Einzige Stelle für Tempo 30: die Birkensteinstraße auf Höhe der Großtagespflege in Fischbachau. Aktuell sind hier noch 50 km/h erlaubt. © Thomas plettenberg

Der Ruf nach Tempo 30 wird laut, wenn Autos in einer Straße zu schnell unterwegs sind. Umso kurioser sind die Ergebnisse einer Messung in Fischbachau: Hier sind die Autos zu langsam.

Fischbachau – Mit unauffälligen grauen Boxen an den Verkehrsschildern hat der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland Ende März eine Woche lang die Geschwindigkeit der Autofahrer überwacht. Nicht, um Temposünder zu blitzen. Vielmehr ging es darum, mit Messungen dem Gemeinderat eine Entscheidungshilfe für die Ausweisung von Tempo 30-Zonen zu geben. Die Ergebnisse stellte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) in der jüngsten Sitzung vor.

Grundlage für die Erhebung waren die Ergebnisse einer Verkehrsschau mit Fachbehörden und Polizei, erklärte Deingruber. Auch der Elternbeirat der Grundschule Elbach habe sich hier stark eingebracht, lobte der Bürgermeister. Gemeinsam habe man drei mögliche Orte für Tempo 30 identifiziert: das Siedlungsgebiet Hundham (Leonhardi- und Heckenweg), die Lehenpointstraße ab der Einmündung in die Staatsstraße 2077 sowie die komplette Birkensteinstraße.

Maßgeblich für eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung von Tempo 30 sei die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Autofahrer noch eingehalten wird, die sogenannte v85. Erst, wenn diese das aktuell gültige Limit überschreite, müsse man eingreifen, so Deingruber. Auch die Polizeiinspektion Miesbach halte auf Basis der Straßenverkehrsordnung neue Schilder nur dort für notwendig, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich sei.

Keine Raser in Hundham

In Hundham kann davon jedoch keine Rede sein. Von 623 Autos fuhren am Heckenweg nur fünf schneller als die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Mehr noch: Die v85 liegt schon jetzt bei nur 23 km/h und damit sogar deutlich unter dem gewünschten Tempo 30. Am Leonhardiweg beging kein einziges der 668 Fahrzeuge einen Verstoß, die v85 lag hier bei 28 km/h. Fazit: Tempo 30 nicht notwendig. Auch an der Lehenpointstraße waren nur 42 von 5841 Autos schneller als die derzeit erlaubten 50 km/h, die v85 lag bei 43 km/h. Einen Ausreißer, der mit satten 115 km/h unterwegs war, wertete Deingruber entweder als Messfehler oder als ein Blaulichtfahrzeug auf dem Weg zum Einsatz. Somit sei auch hier kein Eingreifen erforderlich.

Anders sieht es in der Birkensteinstraße aus. Zwar betrug die v85 auch hier nur 47 km/h und nur 98 von 4731 Autos waren schneller als 50 km/h, doch die Großtagespflegeeinrichtung rechtfertige auf einer Länge von 300 Metern zwischen der Einmündung der Staatsstraße und dem Ötzlerweg ein Tempo 30-Limit, erklärte der Rathauschef und schlug vor, diese auch anzuordnen.

Polizist gegen Überregulierung

Simon Irger (FWG), hauptberuflich stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Miesbach, riet sogar vor diesem kleinen Bereich ab. Die Unfalllage sei „absolut unauffällig“, und er habe grundsätzlich die Auffassung, dass „mit Blech und Farbe nicht viel zu bewegen ist“, sagte Irger. Andreas Gschwendtner (CSU) war anderer Meinung: „Man muss ja nicht drauf warten, dass er ein Unfall passiert.“ Auch Andreas Estner (FWG) fand, dass ein Tempo 30-Schild gerade für ortsfremde Autofahrer ein guter Hinweis sei, dass man an einer Stelle besonders aufpassen müsse.

Mit 15:5 entschieden sich die Gemeinderäte für die 30er-Zone an der Großtagespflege. Die Entscheidungen, es an den anderen Stellen bei Tempo 50 zu belassen, fielen einstimmig. Korbinian Wolf (Grüne) wünschte sich noch, dass sich der Gemeinderat bei einer möglichen Neuregelung des Straßenverkehrsrechts wieder mit dem Thema befasst. „Wir sollten den Rechtsrahmen für mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger voll ausschöpfen“, sagte Wolf. Deingruber nickte: „Bei einer rechtlichen Änderung setzen wir es sofort wieder auf die Agenda.“

