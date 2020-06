Zu teuer für Fischbachau? Gemeinderat verärgert über Wohnbau-Investor

342.000 Euro für 55 Quadratmeter: Die Preise der Neubauwohnungen der Inntal Immobilien Gruppe in Fischbachau haben für Verärgerung im Gemeinderat gesorgt. Das sagt der Investor.

Fischbachau – „Leben im Leitzachtal“ muss man sich leisten können. 342 000 Euro lautet der Einstiegspreis für die neue Wohnanlage der Inntal Immobilien Gruppe im Zentrum von Fischbachau. Dafür gibt’s eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 55 Quadratmetern inklusive Tiefgaragenstellplatz. „Es hat mir fast den Schalter rausgehauen, als ich die Anzeige gelesen habe“, sagte Michael Gartmaier (CSU) nun im Gemeinderat. „So viel zahlt kein Einheimischer.“ Mit bezahlbarem Wohnraum, von dem während der Bauleitplanung die Rede gewesen sei, habe das nichts zu tun, ärgerte sich Gartmaier. „Kann man da nicht mal beim Investor nachforschen?“ Ansonsten sei zu befürchten, dass Fischbachau zu einem neuen „Zweitwohnungs-Eldorado“ werde. „Dem sollten wir den Riegel vorschieben.“

Gemeindegeschäftsleiter Johann Neundlinger wollte Gartmaier nicht viel Hoffnung machen. Es handle sich um einen Privatinvestor, der auf dem freien Markt agiere. „Da bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis.“ Auch Andreas Estner (FWG) sah nicht, was ein Gespräch bringen sollte. „Er wird nicht deshalb nicht die Preise senken.“ Estners Fraktionskollege Martin Bacher erinnerte sichtlich aufgebracht, dass die Verträge noch unter CSU-Bürgermeister Josef Lechner geschlossen wurden. Darum gehe es doch gar nicht, entgegnete Josef Obermaier (CSU). „Es war nur ein Hinweis.“ Und Heinrich Isenmann (CSU) schlug vor: „Prüfen wir doch einfach, was in den Verträgen steht.“

Auch der neue Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) bat seine Fraktionskollegen, nicht nach möglichen Fehlern in der Vergangenheit zu suchen. „Bleiben wir bitte in der Gegenwart“, sagte Lohwasser und kündigte an, der Sache nachzugehen.

Der Investor selbst kann den Aufschrei nicht nachvollziehen. „Das ist eine sehr subjektive Beurteilung“, sagt Thomas Malinowski, Geschäftsführer der Inntal Immobilien Gruppe. Die Wohnanlage in Fischbachau sei sehr hochwertig und auch optisch ansprechend gestaltet, um sich gut in das Ensemble des benachbarten Klosters einzufügen. Obendrein seien die Baukosten innerhalb der vergangenen drei Jahre um mehr als 20 Prozent gestiegen. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müsse man dies bei der Gestaltung der Angebote berücksichtigen. Gemessen an den Quadratmeterpreisen, die aktuell in der Region aufgerufen werden, bewege man sich in keiner Weise im teuren Bereich. „Solche Aussagen sind Polemik“, sagt Malinowski.

Über eine fehlende Nachfrage seitens der Einheimischen kann er sich ebenfalls nicht beklagen. Ein paar Fischbachauer hätten sich bereits eine Wohnung reserviert, berichtet Malinowski. Selbstverständlich würden diese auch den vorab zugesicherten Vorzug beim Kauf erhalten. „Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und habe meine Versprechen immer gehalten“, betont Malinowski. Das gelte auch für die Zusage, dass einige der Wohnungen zur Miete angeboten werden. Der Investor geht dabei von Einstiegspreisen von 580 bis 620 Euro pro Monat aus.

Erst jedoch müssen die rund 30 Wohnungen in fünf Häusern überhaupt gebaut werden. Aktuell finden laut Malinowski die Spezialtiefbauarbeiten für die Tiefgarage mit 52 Plätzen statt. Spund- und Bohrpfahlwände sollen den Untergrund stabilisieren. Durch den milden Winter sei man weiter als gedacht, sagt der Geschäftgsführer. Im November 2021, spätestens aber im April 2022, soll die Anlage bezugsfertig sein. Für die Nutzung der Ladenfläche im Erdgeschoss eines der Häuser stünden aktuell ein Backshop mit Café sowie eine Apotheke im Raum.

Stolz ist Malinowski vor allem auf die Architektur der Gebäude, die das Schlierseer Büro Wegmann entworfen hat. Auch hier habe man keine Kosten und Mühen gescheut. Acht Mal habe man die Fassade umgeplant, um allen Wünschen Rechnung zu tragen.

