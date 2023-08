Zu viel Verkehr am Deininger Berg: Sperrung ja, aber in welche Richtung?

Künftig die einzige Fahrtrichtung? Geht es nach dem Gemeinderat Fischbachau, fließt der Verkehr am Deininger Berg bald nur noch von Wörnsmühl nach Deining, also von unten nach oben.

Diskussion im Gemeinderat Fischbachau

Fischbachau – Von unten nach oben oder von oben nach unten: Zwischen diesen beiden Optionen musste sich nun der Gemeinderat Fischbachau in Bezug auf die Fahrtrichtung am Deininger Berg entscheiden. Der Grund: Die sanierungsbedürftige und mit zahlreichen Engstellen gespickte Gemeindeverbindungsstraße soll wegen des „exorbitant zugenommenen Verkehrs“ einseitig gesperrt werden.

Wie Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) in der Sitzung erklärte, kam der Hinweis aus der Stadt Miesbach. Die habe darauf hingewiesen, dass bei einem Unfall am Deininger Berg Betriebsstoffe der beteiligten Fahrzeuge ins in diesem Bereich befindliche Schutzgebiet laufen könnten. Letzteres versorge nicht nur die Stadt Miesbach, sondern auch die Bürger in Wörnsmühl mit Trinkwasser. Um diese Gefahr zu minimieren, habe man mit der Gemeinde Irschenberg, auf deren Flur der obere Bereich des Deininger Bergs liegt, Gespräche aufgenommen. Gemeinsames Ziel sei eine einseitige Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße, allerdings mit dem Zusatz „Anlieger frei“.

Die betroffenen Anwohner auf Fischbachauer Seite seien bereits über die Pläne informiert. Einige hätten die Maßnahme begrüßt, andere würden fürchten, sie würde vor allem einheimische Pendler Richtung Irschenberg und zurück statt den eigentlich beabsichtigten überregionalen Verkehr treffen. Dies hielt Deingruber für wenig realistisch. Die Strecke über die Staatsstraße nach Leitzach sei nur geringfügig länger und brauche kaum mehr Zeit, bei Gegenverkehr am Deininger Berg sei die vermeintliche Abkürzung sogar deutlich langsamer. Auch ein befürchteter Ausweichverkehr über Sonnenreuth sei angesichts des dort schlechten Straßenzustands kaum zu erwarten. Sicherheitshalber werde man aber in Absprache mit Irschenberg auch dort ein „Anlieger frei“-Schild aufstellen.

Sperrung in welcher Richtung?

Offen sei die Richtung der Sperrung, sagte Deingruber. Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) habe ein Fahrverbot von Wörnsmühl in Richtung Deining angeregt. Nach Rücksprache mit den Fischbachauer Fraktionssprechern sei hier aber das Gegenteil gewünscht, also eine Befahrbarkeit von unten nach oben. „Beides hat sein Für und Wider“, meinte Deingruber. „Und ich bin für alles offen.“

Für Lothar Prack (Neue Liste) war die Sache klar. Der Gemeinde Fischbachau gehörten 70 Prozent der Straße, also könne diese über die künftige Fahrtrichtung entscheiden. Im Winter sei es ohnehin ungefährlicher, von unten nach oben zu fahren. Bernhard Padeller (FaB) war derselben Ansicht, zumal das Rechtsabbiegen von oben nach unten wegen des spitzen Winkels auf die Staatsstraße unfallträchtig sei. Letzteres bestätigte Simon Irger (FWG), hauptberuflich stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Miesbach. Die Unfallgefahr am Deininger Berg selbst sei bis dato aber „nur abstrakt“ gewesen. „Meistens hat man da nur Ärger mit Leuten, die nicht rückwärts fahren können.“ Dennoch sei die Sperrung einen Versuch wert und allemal besser als eine teure Sanierung: „Wer eine Straße baut, wird Verkehr ernten.“

Vollsperrung keine Option

Eine beidseitige Sperrung, nach der sich Klaus Beck (FWG) erkundigt hatte, sei keine Option, teilte Bauamtsleiter Joseph Soyer mit. Es handle sich um eine Gemeindeverbindungsstraße, „die können wir nicht so einfach dicht machen“. Andreas Gschwendtner (CSU) hingegen bat um mehr Zeit zur Beratung. Etliche Anwohner würden eine Zunahme des Ausweichverkehrs fürchten, mit denen sollte die Gemeinde zunächst das Gespräch suchen. „Bitte keine Hauruck-Aktion“, sagt Gschwendtner und beantragte eine Rückstellung der Entscheidung auf die Septembersitzung des Gemeinderats. Deingruber entgegnete, dass man bereits mit allen Betroffenen geredet habe, die Argumente seien bekannt. Zudem werde die Sperrung bereits frühzeitig mit Schildern angekündigt und auch in den Navigationssystemen hinterlegt.

Mit 5:16-Stimmen fiel Gschwendtners Antrag durch, der Beschlussvorschlag einer Fahrtrichtung von Deining nach Wörnsmühl fand mit 2:19-Stimmen auch keine Mehrheit. Die Variante mit freier Fahrt von unten nach oben setzte sich hingegen mit 19:2 durch. Nun müsse dem aber auch noch der Irschenberger Gemeinderat zustimmen, betonte Deingruber. Das Thema werde dort voraussichtlich in der Sitzung am Montag, 7. August, behandelt.

„Was passiert, wenn sie sich anders entscheiden?“, wollte Brigitta Regauer (CSU) wissen. Dann müsse die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt entscheiden, antwortete Deingruber: „Wir werden uns hoffentlich vorher einigen.“

