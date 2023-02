Zu wenig Nachfrage: Kostenloser Einkaufsbus in Wörnsmühl mangels Nutzung gescheitert

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Nur kurz auf der Strecke: der Einkaufsbus des Edeka Prechtl für Bürger in Wörnsmühl und Hundham. © Privat

Nach nur zwei Monaten ist der kostenlose Einkaufsbus von Wörnsmühl zum Edeka in Bad Feilnbach wieder Geschichte. Der Initiator erklärt die Gründe im Interview.

Wörnsmühl – Nach der Schließung des Nah & Gut-Markts in Wörnsmühl sorgten sich viele Bürger, wie sie nun ohne Auto ihre Einkäufe erledigen sollen. Hilfe kam aus dem Nachbarlandkreis. Unternehmer Andreas Prechtl, geschäftsführender Gesellschafter der Prechtl Frischemärkte und damit auch des Edeka-Marktes in Bad Feilnbach, setzte Mitte Oktober spontan einen Einkaufsbus auf die Straße. Doch der ist nun bereits wieder Geschichte. Warum, haben wir Prechtl im Interview gefragt.

Herr Prechtl, nach nur zwei Monaten war schon wieder Endstation für Ihren Einkaufsbus. Wie enttäuscht sind Sie?

Andreas Prechtl: Enttäuscht nicht unbedingt, eher ein bisschen desillusioniert. Einfach, weil mir nicht so recht klar ist, wieso das Angebot gescheitert ist. Der Bus war komplett kostenlos (egal ob man bei uns einkauft oder nicht), die Haltestellen so konzipiert, dass die Leute quasi vor ihrer Haustür ein- und wieder aussteigen können. Und ich denke, dass auch die Zeiten im Fahrplan ganz gut gepasst haben.

Vielleicht wussten zu wenig Leute vom Einkaufsbus?

Andreas Prechtl: Auch das kann ich ausschließen. Wir haben Postwurfsendungen an alle Haushalte in Wörnsmühl verschickt und Anschläge an den Werbetafeln angebracht (auch in Hundham). Zudem hat der Fischbachauer Bürgermeister im Gemeindeboten auf den Einkaufsbus hingewiesen. Diese Unterstützung hat uns sehr gefreut, weil es ja eigentlich ein Angebot eines Unternehmens aus einer anderen Gemeinde war. Nicht zuletzt hat natürlich auch die frühere Betreiberin des Nah & Gut in Wörnsmühl ihre ehemaligen Stammkunden auf den Bus aufmerksam gemacht. Das war ja letztlich auch der Anlass für das Experiment.

Nur kurz auf der Strecke: der Einkaufsbus des Edeka Prechtl für Bürger in Wörnsmühl und Hundham. © Privat

Warum haben Sie sich als Kaufmann eigentlich auf so was eingelassen? Hätte der Bus denn überhaupt eine Chance gehabt, rentabel zu werden?

Andreas Prechtl: Das war ehrlich gesagt kein Kriterium für mich. Darum habe ich ja ganz offen gesagt, dass man nicht im Edeka in Bad Feilnbach einkaufen muss, um mitfahren zu dürfen. Mir war es einfach ein Anliegen, die Kunden in Wörnsmühl nach der Schließung des Nah & Gut nicht im Regen stehenzulassen und damit auch dem Wunsch der früheren Betreiberin nachzukommen. Wir Kaufleute im Edeka-Netzwerk sind Teil einer Genossenschaft – und so handeln wir auch.

Lesen Sie auch: Endgültiges Aus: Dorfladen in Fischbachau ist gescheitert

Dann hätten Sie den Bus doch noch ein paar Monate weiterlaufen lassen können?

Andreas Prechtl: Ich hätte es zumindest nicht ausgeschlossen. Schon fünf regelmäßige Fahrgäste hätten mir für den Anfang gereicht. Aber wenn die Busse leer durch die Gegend fahren, steht das einfach in keinem Verhältnis. Da verstehe ich es auch, dass unser Partner, das Busunternehmen Atzl aus Bad Feilnbach, sein Personal lieber anderweitig einsetzt.

Wie viel Leute sind denn überhaupt mal mitgefahren?

Andreas Prechtl: Am Anfang haben es schon einige ausprobiert. Es sind auch mal zwei Gruppen mit jeweils acht bis zehn Personen zum Kaffeetrinken mitgefahren. Dann ist es aber schnell wieder abgeebbt. Nur eine Frau ist regelmäßig an Bord gewesen. Dafür ist aber selbst ein Kleinbus zu viel Aufwand, so leid es mir tut.

Wie traurig ist es für Sie, dass ein kostenloses Angebot eines privaten Unternehmers auf so wenig Interesse stößt?

Andreas Prechtl: Es zeigt mir letztlich, dass die Leute zwar schnell mal jammern, wenn es etwas nicht mehr gibt, dann aber auch nicht bereit sind, sich auf etwas Neues einzulassen. Die Politik macht ja teilweise ähnliche Erfahrungen: Die Bürger fordern einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, und trotzdem fahren auch hier viele Busse leer durch die Gegend.

sg