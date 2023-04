Zu wenig Parkplätze: Anwohner beklagt Verkehrssituation in Siedlung in Wörnsmühl

Von: Sebastian Grauvogl

Mögliche Alternative: der Parkplatz am Wörnsmühler Fußballplatz. Zumindest außerhalb der Heimspiele des SC haben hier meist noch ein paar Autos Platz. © Thomas Plettenberg

Zu viele Autos, zu wenig Parkplätze: Diese angespannte Verkehrssituation hat nun ein Anwohner der Siedlung Wörnsmühl-Eben im Fischbachauer Gemeinderat beklagt.

Wörnsmühl – Spätestens mit der Volljährigkeit wird der Wunsch nach den eigenen vier Rädern konkret. Dass dieser nicht selten auch in Erfüllung geht, zeigt sich verstärkt in der Siedlung Eben in Wörnsmühl: Die Autos am Straßenrand werden immer mehr, berichtete nun ein Anwohner im Fischbachauer Gemeinderat. Der Grund: Es fehle an Garagen. Und die, die da seien, seien für die heutigen Autos schlicht zu klein. Die Folgen: Die Rohnberg- und Breitensteinstraße seien oft zugeparkt, der Platz für den fließenden Verkehr werde immer enger, vor allem für Busse und Lkw. Ganz zu schweigen, wenn sich im Winter noch die Schneeberge auftürmen. Doch der Anwohner war nicht nur gekommen, um sein Leid zu klagen. Er erhoffte sich auch einen Lösungsvorschlag: „Was kann die Gemeinde tun?“

Sportplatz-Parkplatz hat oft noch Kapazität

Aus der Hüfte heraus konnte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) hier keine Antwort geben. Die Gemeinde habe hier keinen Grund, der ihr gehöre, könne also auch keine zusätzlichen öffentlichen Parkplätze ausweisen. Da der Bebauungsplan für die Siedlung aus den 1970er-Jahren stamme, sei auch der Stellplatzschlüssel noch ein anderer gewesen. Deingruber verwies jedoch auf den – außer bei Heimspielen der Fußball des SC Wörnsmühl alle zwei Wochen – meistens leeren Parkplatz am nahe gelegenen Sportplatz. Aber auch hier könne man nur an die Vernunft der Autofahrer appellieren: Ein innerörtliches Parkverbot könne man nicht so ohne weiteres ausweisen.

Simon Irger (FWG), hauptberuflich stellvertretender Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Miesbach und obendrein selbst wohnhaft in Wörnsmühl, bestätigte dies. Ein Parkverbot müsse begründet sein, etwa mit zu geringer Fahrbahnbreite. Diese liege an der Rohnberg- und Breitensteinstraße aber nicht vor. Auch die Feuerwehr komme noch durch. Andererseits könne man ohne Parkverbot auch rechtlich niemanden dazu verpflichten, sein Auto nur auf eigenem Grund abzustellen.

Auch Wanderparkplatz oft schnell voll

Eine Idee, wie sich vielleicht zwei Probleme auf einen Schlag lösen lassen, hatte Andreas Gschwendtner (CSU). Er schlug vor, dass die Gemeinde in Eben Grund von einem der Landwirte pachte, um dort einen gebührenpflichtigen Wanderparkplatz einzurichten. Der weiter unten an der Leitzach sei ohnehin oft schnell voll. Anwohner könnten die Stellplätze dann beispielsweise gratis nutzen.

Deingruber konnte auch hier keine Versprechung machen, da man immer auf die Offenheit der Eigentümer angewiesen sei. Er stellte aber in Aussicht, die Sache im Auge zu behalten und nach Möglichkeit Gespräche zu führen. Letztlich könnten aber nur die Anwohner selbst durch vernünftiges Verhalten für Entlastung sorgen. Daran scheitere es leider oft, meinte der Anwohner: „Die Sturheit mancher Leute ist traurig.“ Josef Obermaier (CSU) hingegen vermutete in der Auto-Vermehrung auch ein gesellschaftliches Problem: Die derzeit hohen Mietpreise würden viele Kinder dazu bewegen, bis über die Volljährigkeit hinaus bei ihren Eltern zu wohnen. Und dort parke dann eben auch das erste eigene Auto – mangels Garage an der Straße.

sg