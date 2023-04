Zum Motto Bahnhof: Fischbachau plant Themenspielplatz in Aurach

Von: Sebastian Grauvogl

Schön gelegen, aber in die Jahre gekommen: der Spielplatz an der Aumoosstraße in Hammer im Fischbachauer Ortsteil Aurach soll saniert werden. © Thomas Plettenberg

Jedes Jahr ein neuer Themenspielplatz: Das hat der Gemeinderat Fischbachau einst beschlossen. Nach Hundham ist nun - verspätet - Aurach dran. Das dazu passende Motto: Bahnhof.

Fischbachau – Anwohner nervt das Pfeifen, Autofahrer stören die Schranken, Fahrgäste die Verspätungen: Die Bahn hat in Hammer im Fischbachauer Ortsteil Aurach nicht immer einen leichten Stand. Auf Kinder jedoch üben Züge eine ungebrochene Faszination aus. Der können sie bald auch spielerisch nachgehen: auf dem Spielplatz, der sich nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt befindet. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, die veralteten Geräte austauschen zu lassen und diese unter ein zu Aurach passendes Motto zu stellen: Bahnhof.

Quasi eine Rückbesinnung auf einen bereits unter Altbürgermeister Josef Lechner gefassten Beschluss, erinnerte Rathauschef Stefan Deingruber (CSU). So habe das Gremium damals entschieden, jedes Jahr einen der kommunalen Spielplätze in den Fischbachauer Ortsteilen auf Vordermann zu bringen und dabei auch gleich unter ein spezielles Thema zu stellen. Wie berichtet, ist dies in Hundham mit dem Aufhänger Landwirtschaft bereits erfolgt. Als zweites sei jetzt Aurach an der Reihe, so Deingruber.

Knapp 38 500 Euro beträgt die Angebotssumme der Firma Ernst Maier Spielgeräte aus Altenmarkt an der Alz, berichtete der Bürgermeister. Darin enthalten seien neben den Geräten auch die technischen Prüfberichte des TÜV sowie eine Montagehilfe durch einen Werksangestellten. Die Lieferung erfolge kostenlos binnen 13 Wochen ab Auftragserteilung. Um Kosten zu sparen, werde der Bauhof die Fundamente selbst erstellen, so Deingruber. Auch eine Sitzgruppe mit Tisch und zwei Bänken könne man in Eigenleistung bauen.

Spielgeräte fast 30 Jahre alt

Von den jetzigen, knapp 30 Jahre alten Spielgeräten, bleiben nur eine Wippe und die Tischtennisplatte übrig. Die Nachfolger sind nicht nur brandneu, sondern auch liebevoll ans Thema Bahnhof angelehnt. Darunter ein Klettergerüst mit Rutschenturm samt Schild „Bahnhof Fischbachau“ und Bahnhofsuhr, ein Sandaufzug in einem kleinen Bahnwärterhäuschen sowie ein Balancierweg mit Haltegeländer im Stil von typisch rot-weißen Bahnschranken. Auch Schaukeln dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Auf Anraten des FaB-Gemeinderats und Kindergartenvorsitzenden in Hundham, Bernhard Padeller, habe man hingegen alle federnden Elemente (wie etwa eine Wackel-Lok) sowie die Nestschaukel aus der Bestellliste gestrichen, berichtete Deingruber: „Sie wären zu wartungsintensiv.“

Der Beschluss für den neuen Spielplatz fiel einstimmig im Gemeinderat. Die Vorfreude bei den Kindern im Ort sei groß, berichtete Willy Rothemund (FWG). Das Motto Bahn sei prima. „Die fährt ja dauernd bei uns durch.“ Wie es mit den Spielplätzen in den anderen Ortsteilen weitergeht, wollte Andreas Gschwendtner (CSU) wissen. Deingruber betonte, den Beschluss von damals wieder aufzunehmen. „Jedes Jahr wird einer hergerichtet.“ Mit Ausnahme der am Wolfsee, der vermutlich im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets schon mitgemacht werde.

