FIT Forum: Innovation. Transformation. Die Innovationskonferenz für das Oberland endlich wieder live

Die Innovationskonferenz für das Oberland findet am 27. Oktober live statt. © Denise Stock

Innovation und Transformation beim FIT Forum: Am 27. Oktober findet die Innovationskonferenz in hybrider Form statt.

Die Pandemie hat es gezeigt – technischer Fortschritt ist fantastisch! Wir können mit jedem zu jeder Zeit, überall auf der Welt kommunizieren und ihn oder sie an besonderen Momenten teilhaben lassen. So wurde im letzten Jahr die Veranstaltung erstmals in digitaler Form umgesetzt. Trotz großem Erfolg freut sich die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee zum diesjährigen FIT Forum am 27.10.2022 im Dinzler am Irschenberg endlich wieder live einladen zu können. Für alle, die nicht vor Ort mit dabei sein können, gibt es weiterhin die Möglichkeit, das Hauptbühnenprogramm online im Stream zu verfolgen.

Jetzt Ticket sichern

FIT Forum Innovationskonferenz findet live statt

Die Konferenz wird im Dinzler am Irschenberg stattfinden. Hier treffen sich am 27.10.2022 Unternehmen, Start-ups, lokale Entscheidungsträger*innen und die Wissenschaft, um gemeinsam über die zukünftigen Herausforderungen der Region zu diskutieren und über unternehmerisches Wirken im Landkreis zu sprechen. Auch Arbeitnehmer*innen, Studierende, Auszubildende und Schüler*innen haben online die Möglichkeit Vorträge zu hören und Zukunftsthemen mitzugestalten.

Die Innovationskonferenz wird im Dinzler am Irschenberg stattfinden. © Denise Stock

In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema „Unternehmerische Wirksamkeit“: Wie können wir andere zu unternehmerischem Mut inspirieren? Wie können wir nachhaltiges Handeln branchenübergreifend zur Selbstverständlichkeit machen? Was bedeutet Risikobereitschaft in unsicheren Zeiten? Und wie können wir Unternehmertum in einer neuen Generation anders denken?

„Großes Ziel ist es Unternehmer*innen, Entscheidungsträger*innen und Bürger*innen, die an der Entwicklung des Landkreises interessiert sind, eine Plattform für aktive Beteiligung und Austausch zu bieten und einen Stein ins Rollen zu bringen.“, sagt Dr. Martin Mihalovits.

Innovationskonferenz von FIT Forum – Panels, Workshops und Masterclasses

Zum Thema „Unternehmerische Wirksamkeit“ stehen sowohl Key Notes ausgewählter Speaker, Paneldiskussionen, Workshops als auch Masterclasses auf dem Programm. Neben vielen weiteren werden Julian Nida-Rümelin, einer der renommiertesten Philosophen Deutschlands sowie Alexander Hamacher, Head of Sales bei Socialbee über Themen sprechen, die den gesamten Landkreis bewegen.

FIT. Forum. Innovation. Transformation.

Die Innovationskonferenz für das Oberland findet am 27.10.2022 im Dinzler am Irschenberg statt. Der Einlass beginnt um 11:45 Uhr. Nach dem Abschluss wird zum gemeinsamen Get-together eingeladen. Eine genaue Programmübersicht sowie Tickets werden auf fitforum.org veröffentlicht.

Kontakt

DINZLER Otto

Wendling 15

83737 Irschenberg



