FIT Forum: Innvoationskonferenz am 27. Oktober – das Programm

FIT Forum: Nur noch wenige bis zur Innovationskonferenz 2022 – jetzt noch letzte Tickets sichern!

FIT Forum am 27. Oktober 2022 © FIT Forum

Am 27. Oktober findet die Innovationskonferenz statt. Spannende Speaker, coole Location und das Hauptbühnenprogramm auch im Livestream. Anmeldung nur noch wenige Tage möglich!

Das FIT Forum bietet inspirierende Talks und anregende Diskussionen über die Zukunft des Landkreises. Die Innovationskonferenz für das Oberland bringt Unternehmen, Start Ups, lokale Entscheidungsträger*innen und die Wissenschaft zusammen, um die zukünftigen Herausforderungen der Region gemeinsam anzugehen.

Ticketverkauf & Live-Übertragung Nur noch wenige bis zur Konferenz: Letzte Tickets gibt es noch im Ticket-Shop. Für alle, die am 27.10. nicht vor Ort mit dabei sein können, ist die Teilnahme dennoch möglich. Über einen Stream auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, virtuell das Hauptbühnenprogramm zu verfolgen,

Jetzt letzte Tickets sichern!

Es wird spannend: Das sind die Gäste des FIT Forums 2022

Frank Niehage

Gastredner Frank Niehage © FIT Forum

Frank Niehage verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Segmenten des Privat-und Geschäftskundengeschäfts und war bis 2014 als Managing Director bei Goldman Sachs tätig, bevor er zu flatexDEGIROkam. In früheren Positionen war er als CEO in Deutschland maßgeblich am Wachstum der Bank Sarasin AG beteiligt. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei der Commerzbank, Credit Suisse, UBS und der internationalen Anwaltskanzlei Beiten Burkhardt in Deutschland und international, insbesondere in Asien, tätig.

Beatrice von Thurn und Taxis

Gastrednerin Beatrice von Thurn und Taxis © Gastrednerin Beatrice von Thurn und Taxis



Während vieler Jahre in der Lifestyle-Industrie ermöglichte Bea von Thurn und Taxis mit ihrer Begeisterung, ihrer Erfahrung und einem großen Branchennetzwerk Marken, sich erfolgreich zu etablieren, ihnen Awareness zu verschaffen und gleichzeitig ihre Identität zu wahren. Heute nutzt sie als Gründerin von 2bsustainable consulting ihre Expertise dazu, das Thema Nachhaltigkeit bei Unternehmen in den richtigen Fokus zu bringen.

Heike Richter

Gastrednerin Heike Richter © FIT Forum

Heike Richter ist seit 18 Jahren beim Familienbetrieb DINZLER tätig. Erst als Aushilfe während des Studiums, dann im Vertrieb, leitet Sie heute die Personalabteilung des Unternehmens mit 200 Mitarbeiter*innen. DINZLER holte 2016 den 1. Platz des Hospitality HR Awards der Deutschen Hotelakademie in der Kategorie Mitarbeiterbindung und 2021 ein weiteres Mal in der Kategorie Ausbildung. Am Irschenberg vereinen sich Traditionsbetrieb und Neues Arbeiten –dabei ist das Investment in die Mitarbeitenden das Erfolgsrezept der Familie Richter.

Dr. Joachim Blum

Gastredner Dr. Joachim Blum © FIT Forum

Dr. Joachim Blum ist Gründer und Geschäftsführer der Smart Solar Unternehmensgruppe. Er ist promovierter Informatiker und startete die Unternehmungen mit dem Ziel nachhaltige Stromerzeugung mit der Möglichkeit steuerlicher Vorteile für Unternehmen zu erreichen. Daraus entwickelte sich ein Solar Unternehmen, das mittel- bis große Solaranlagen auf Dächern und Freiflächen für Kund*innen und für den Eigenbestand baut. Die Smart Solar Gruppe ist deutschlandweit aktiv und hat den Hauptsitz in Fischbachau.

Petra Denk

Gastredner Petra Denk © FIT Forum

Petra Denk ist seit 2009 Professorin für Energie- und Betriebswirtschaft an der Hochschule Landshut und seit 2012 Geschäftsführerin des Instituts für Systemische Energieberatung GmbH. Das Institut berät Kommunen sowie Industrie, wie diese nachhaltig und wirtschaftlich Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen können. Dabei stehen die Forschenden im Austausch mit vielen regionalen Akteuren sowie wissenschaftlichen Partner*innen. Die promovierte Physikerin ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten.

Christian Hilz

Gastredner Christian Hilz © FIT Forum

Christian Hilz leitet als geschäftsführender Gesellschafter das integrierte Handwerksunternehmen trend INTERIOR mit Sitz im mittelfränkischen Greding. trend INTERIOR liefert maßgeschneiderte Inneneinrichtungslösungen für Unternehmen nach den Leitlinien der “Resonanzfähigen Architektur”. Hilz wurde im August 2022 in das Expertengremium „mobile Arbeit“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales berufen.

Max Appel

Gastredner Max Appel © FIT Forum

Aufgewachsen im Tegernseer Tal, ist Maximilian Appel nach seinem Masterstudium Planer für ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen. Seine Architekturausbildung startete zunächst an der TU München, bevor es ihn über die ETH Zürich ins Ausland nach Kolumbien und Israel verschlug und er dort sowohl wissenschaftliche und berufliche als auch politische Erfahrungen bei Urban-Think Tank (U-TT) erlangte. In der Folge war er Teil der Ausstellung „Hors Pistes 2018“ (Places en relation) im Centre Pompidou. Als Schüler von Francis Kéré wurde sein Interesse für nachhaltiges Bauen gelegt, an der Aalborg Universität in Dänemark intensiviert und heute in München bei Archi.NetIngenieure gelebt, zusätzlich zu eigenen Projekten am Tegernsee.

Markus Ziechaus

Gastredner Markus Ziechaus © FIT Forum

Als Diplom-Betriebswirt (FH) der Fachhochschule Rosenheim arbeitete Markus Ziechaus zunächst sechs Jahre im Controlling-Bereich verschiedener Industrieunternehmen, von Kraft Foods in Bremen bis zum Sports-Merchandise der Daimler Chrysler AG, bevor er als Geschäftsführer zur Bayern Consult wechselte. In der Unternehmensberatung nutzt er seitdem sein Expertenwissen zur Planung und Steuerung von Firmen der unterschiedlichsten Größen und Branchen. Seit 2009 ist er außerdem als Referent an diversen Sparkassenakademien tätig.

Erwin Winkler

Gastredner Erwin Winkler © FIT Forum

Erwin Winkler ist Geschäftsführer von Herbaria und seit 22 Jahren bei dem Bio-Pionier-Unternehmen beschäftigt. Getreu dem Motto „Bio is small, bio is beautiful“ entwickelt das Herbaria-Team tagtäglich an der exzellenten und kontinuierlichen Premiumqualität der naturbelassenen Produkte. Winkler ist Mitglied im Kuratorium des Bundesverband Naturkost und Naturwaren (BNN), Beirat Bioverlag, Verlag für den Naturkostfachhandel.

Dr. Thomas Hartmann

Gastredner Dr. Thomas Hartmann © FIT Forum

Thomas Hartmann ist Standortverantwortlicher der Bosch Engineering GmbH in Holzkirchen. Bekannt und geschätzt als Generalist, ist er immer an Orten zu finden ist, an denen Neues entsteht und breit gedacht werden muss. Als gelernter Jurist mit zusätzlichem HR-Hintergrund verantwortet er nun den operativen Betrieb des Campus in Holzkirchen und ein breites Portfolio an Querschittsfunktionen wie z.B. das Facility Management, Human Resources, lokalen II-Support oder den indirekten Einkauf.

Hannah Reusch

Gastrednerin Hannah Reusch © FIT Forum

Als Transformation Consultant bei ITK Engineering GmbH liegt Hannah’s Schwerpunkt in der Beratung und Coaching zu komplexen Veränderungen, wie der digitalen Transformation, agiler Organisation und Führung sowie neuer Arbeitskultur. Für diese Themen ist sie sowohl bei ITK intern als auch im Rahmen von externen Kundenprojekten zuständig. Neben ihrer Tätigkeit bei ITK ist sie

Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema Unternehmerische Wirksamkeit

FIT Forum 2022 streamen Keine Zeit, selbst teilzunehmen? Kein Problem: Während Teilnehmende vor Ort in den Genuss des vollen Programms inklusive vielfältiger Paneldiskussionen, Workshops, Food & Entertainment kommen, wird das Hauptbühnenprogramm des FIT Forums 2022 auch live im Stream übertragen. Für die bequeme Teilnahme von zu Hause oder unterwegs. Infos auf fitforum.org. Hier geht‘s zum Livestream!

FIT Forum: Innvoationskonferenz am 27. Oktober – das Programm

Das Programm der Innovationskonferenz 2022 © FIT Forum

Innovative Unterhaltung: die Band BUFFZACK

Sorgt für Stimmung: die Band Buffzack © FIT Forum

Die Band BUFFZACK der vier Münchner Musiker Andreas Unterreiner (Trompete/Flügelhorn), Lukas Jochner (Posaune), Florian Mayrhofer (Tuba) und Sebastian Wolfgruber (Schlagzeug) präsentiert eine Musik, die sich stilistisch nur schwerlich in eine Schublade stecken lässt. Ohne Harmonieinstrument spielt das Quartett mit feinem Gespür für ausgewogenen Ensembleklang Kompositionen, in denen Jazz genauso ein fester Bestandteil ist wie HipHop, wo sich Metal-Riffs und alpenländische Klänge gegenüberstehen, verbunden durch den gemeinsamen Groove als Basis für Improvisation und Interaktion.

Die Location: FIT Forum bei Dinzler am Irschenberg

DINZLER Otto - Seminar- & Veranstaltungsräume

Wendling 15

83737 Irschenberg

Tel.: 08025 992250

E-Mail: info@dinzler.de

Web: www.dinzler.de

