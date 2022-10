FIT Forum: Das sind die Partner und die Agenda für die Innovationskonferenz 2022

Impressionen einer Veranstaltung des FIT Forums. © Denise Stock

Am 27. Oktober findet die Innovationskonferenz statt. Schauen Sie über die Agenda und informieren Sie sich hier über die Partner vom FIT Forum.

FIT Forum: Innvoationskonferenz am 27. Oktober – der Zeitplan

Die Agenda der Innovationskonferenz. © FIT Forum

Hier erfahren Sie mehr über die diesjährigen Partner des FIT Forums

Aobis GmbH

Aobis ist das innovativste IT-Systemhaus in der Region Tegernsee © FIT Forum

aobis GmbH

THEY DO IT FOR THE PEOPLE

Erst der Mensch. Dann die Technik.

Mit rund 37 Mitarbeiter*innen und einem innovativen „Workplace as a Service“ Konzept, ist AOBIS heute das innovativste IT-Systemhaus in der Region Tegernsee. AOBIS betreut seine Kund*innen ganzheitlich vom Consulting über die Umsetzung, bis hin zum fortwährenden Support als IT-Fachpartner und entwickelt innovative und individuelle IT-Infrastrukturen für mittelständische und große Unternehmen. Dabei steht im Mittelpunkt immer der Mensch. Nicht die Technik.

BACHMAIR WEISSACH SPA & RESORT

Dinieren, Genießen, Entspannen und Verweilen im Bachmaier Weissach Spa & Resort. © Fit Forum

BACHMAIR WEISSACH SPA & RESORT

Dinieren, Genießen, Tagen, Feiern, Spielen, Entspannen und Verweilen. Das alles ist beim diesjährigen FIT Forum Partner Bachmair Weissach möglich. Zur Bachmair Weissach Idee gehört neben dem Gasthof, Spa & Resort Bachmair Weissach, das Hotel Bussi Baby, das Clubhaus Bachmair Weissach sowie das Berghotel Altes Wallberghaus. „Tegernsee Phantastisch“, so heißt der letzte Streich der Bachmeier Weissach Kreation, ist eine 2700 Quadratmeter große Indoor-Attraktion am Tegernsee, die zwei kontrastreiche Spiel- und Unterhaltungswelten beherbergt und Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise vereint.

Schemmel Merk

Schemmel Merk - ein Team renommierter nationaler und internationaler Expert*innen © Schemmel Merk

Schemmel Merk

Das Team renommierter nationaler und internationaler Expert*innen punktet mit umfassender Digital Forensics-, Compliance- und LegalTech-Expertise. Maßgeschneiderte und nachhaltige Konzepte und Lösungen zu entwickeln, um den immer größer werdenden regulatorischen Herausforderungen und deren internationalen Implikationen zu begegnen, zählt zu ihren Kernkompetenzen.

Lanserhof TEGERNSEE

Modernste Medizin am Tegernsee © Lanserhof TEGERNSEE

Lanserhof TEGERNSE

Die erste Adresse für modernste Medizin. Die Lanserhof Resorts sind die führendsten Health Resorts weltweit. Sie stehen seit über 35 Jahren für innovative Medizin sowie für Prävention und gesundheitliche Regeneration. Das in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstandene Lanserhof Concept ist eine Symbiose aus traditioneller Naturheilkunde und neuesten medizinischen Erkenntnissen.

Naturkäserei TegernseerLand eG

Ehrliche, nachhaltige Landwirtschaft in Kreuth © Naturkäserei TegernseerLand eG

Naturkäserei TegernseerLand eG

Im Bergsteigerdorf Kreuth, am Fuße des Wallbergs und am Ufer des Tegernsees, liegt die Naturkäserei TegernseerLand. Gegründet wurde die Genossenschaft 2007 mit dem Ziel, ehrliche, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und hochwertige Produkte aus tagesfrischer Heumilch zu schaffen.

ITK BOSCH ENGINEERING

Kund*innenspezifische und plattformunabhängige Softwarelösungen © ITK BOSCH ENGINEERING

ITK BOSCH ENGINEERING

Seit 2017 gehört ITK ENGENEERING zur Robert Bosch GmbH. Seither zählen kund*innenspezifische und plattformunabhängige Softwarelösungen zu Erweiterung des Portfolios. Der neue Standort am Entwicklungscampus in Holzkirchen bietet mit 17.000 m2 Büro- und Laborflächen mittelfristig Platz für 900 Mitarbeitende. „Alle am Standort angesiedelten Themen sind stark wachsende und zukunftsträchtige Felder, weshalb wir mit der Erweiterung langfristig in die Innovationskraft und Zukunft des Unternehmens investieren.“ Dr.-Ing. Frank Schmidt, Geschäftsführer der ITK Engineering.

Drees & Sommer SE

Innovation und „anders Denken“ prägen Drees & Sommer bis heute © Drees & Sommer SE

Drees & Sommer SE

1970 gründet Gerhard Drees ein kleines Ingenieurbüro in Stuttgart. Dass aus dem dreiköpfigen Team ein international tätiges Unternehmen mit über 4.000 Mitarbeitenden werden würde, haben er und Mitgründer Hans Sommer damals nicht im Sinn. Innovation und „anders Denken“ prägen Drees & Sommer bis heute. 2020 feiert Drees & Sommer sein 50-jähriges Jubiläum. Anstatt ein exklusives und kostspieliges Jubiläumsfest zu veranstalten, unterstützten sie 50 ökologische und soziale Projekte.

DKB AG

Die Deutsche Kreditbank wurde 1990 gegründet. © FIT Fourm

DKB AG

Seit der Gründung 1990 als Deutsche Kreditbank steht die DKB für Kredite in Deutschland. Ihr Anspruch: #geldverbesserer zu sein. Die DKB ist Macherin der Energiewende – als größte Kreditgeberin in Deutschland. Statt kurzfristig Gewinne zu maximieren, sorgt die DKB langfristig für Unterstützung.

SBS GmbH

„IT is more than technology“, sagt SBS Seebauer. © FIT Forum

SBS GmbH

„IT – Firmen gibt es viele – aber nur wenige mit unserer IT-Expertise.“ SBS Seebauer business solutions begleitet gemeinsam auf dem Weg in und durch die Digitalisierung – egal, ob man ganz am Anfang der Reise steht oder in stürmische Gewässer geraten ist. Ihre Grundsätze: „IT is more than technology“ und „Getting IT done“.

Bavarian Distillers GmbH

Bavarian Distillers GmbH

Aus Liebe zum Genuss entstand 1928 die generationsübergreifende Erlebnissdestillerie. Lantenhammer. Die herzliche Atmosphäre spürt man auch heute noch am Gründungsort in Hausham, inmitten der oberbayrischen Alpen nahe des Schliersees. Mit einer Begeisterung, aus Gutem etwas noch Besseres zu machen entstehen hier pure Geschmackserlebnisse.

Bayern Consult Unternehmensberatung GmbH

Bayern Consult bietet seit mehr als 30 Jahren Lösungen. © Fit Forum

Bayern Consult Unternehmensberatung GmbH

Professionelle Lösungen für die Unternehmensnachfolge und Unternehmenskäufe bietet Bayern Consult seit mehr als 30 Jahren. Mit Schwerpunkt in der Beratung mittelständischer, meist inhabergeführter Unternehmen gehören pragmatische Problemlösungen sowie kreatives, zukunftsorientiertes Gestalten zu den Kernkompetenzen.

FV Oberland Hospiz

Engagement für sehr kranke Menschen © FV Oberland Hospiz

FV Oberland Hospiz

Ein Hospiz zu gründen, es liebe- und würdevoll zu betreiben, ist ein Ausdruck von Menschlichkeit und sozialem Engagement für sehr kranke Menschen. Der gute Wille und der Einsatz für die Schaffung eines Ortes zum würdigen Verabschieden vom Leben sind aber auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Dank des unermüdlichen Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helfer*innen, Unterstützer*innen und Denker*innen gelang nach einer jahrelangen Planungsphase der erste konkrete Schritt zur Gründung eines Hospizes an einem wunderschönen Ort – Bad Wiessee am Tegernsee.

ECKPFEILER Immobilien Gruppe GmbH

Leidenschaft für Immobilien-Potentiale © ECKPFEILER Immobilien Gruppe GmbH

ECKPFEILER Immobilien Gruppe GmbH

Ihre Leidenschaft ist es Potenzial von Immobilien nachhaltig zu entwickeln. Als Projektentwickler ist sich die Eckpfeiler GmbH der gestalterischen und sozialen Verantwortung bewusst. Sie erkennen das Potenzial am Standort und finden die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten. Mittels intelligenter Planung, Kapitalkraft und Leidenschaft, gehört es zu ihrem Anspruch, Projekte zu entwickeln, die den heutigen Anforderungen an modernes Bauen gerecht werden – sowohl aus ökonomischer, ökologischer als auch aus gesellschaftlicher Perspektive.

Platzmann Federn GmbH & Co. KG

Platzmann Federn versteht sich als vielseitiger Partner in Konstruktion und Produktion. © FIT Forum

Platzmann Federn GmbH & Co. KG

Platzmann Federn versteht sich als vielseitiger Partner in Konstruktion und Produktion. In diesem Sinne widmet sich das Unternehmen der Produktion von Druck-, Zug-, Dreh- und Flachfedern sowie Drahtbiegeteilen mit einer Drahtstärke von 0,08-62 mm aus Federstahldraht, nicht rostenden Legierungen und bis zu 800 Grad hitzebeständigen Drähten.

Autohaus Unterberger GmbH

Anlaufstelle als BMW & MINI-Händler im Großraum Rosenheim © Autohaus Unterberger GmbH

Autohaus Unterberger GmbH

Das Autohaus Unterberger ist die Anlaufstelle als BMW & MINI-Händler im Großraum Rosenheim. Egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen, Leasing oder Finanzierung. Die Hauseigene Werkstatt steht jederzeit für BMW und MINI bereit, auch wenn es mal besonders eilig ist.

Milchproduktenhandel Oberland eG

Traditionsbewusst, aber weltoffen – Vermarktung regionaler Produkte. © FIT Forum



Milchproduktenhandel Oberland eG

„Traditionsbewusst aber weltoffen mit Schwerpunkt auf der Vermarktung von regionalen Produkten.“, lautet die Philosophie des 1973 gegründeten Unternehmens. Die Oberland eG hat seinen Sitz in Miesbach und befindet sich in bäuerlichen Besitz. Dabei fungiert die Oberland eG als Brücke zwischen Industrie und Handel auf nationaler sowie internationaler Ebene. Als erfahrener Partner mit dem nötigen Know-How und dem nötigen Netzwerk versucht das Unternehmen stets die Wünsche der Kund*innen mit verschiedensten Leistungen und Produkten für Industrie und Handel zu erfüllen.

DEUTSCHE FINANCE GROUP

Die internationale Investmentgesellschaft bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten © FIT Forum

DEUTSCHE FINANCE GROUP

Die internationale Investmentgesellschaft bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten und exklusiven Investments in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur.

KIRINUS HEALTH GmbH

Eine familiengeführte Gesundheitsgruppe setzt Standards in der Behandlung von Menschen © FIT Forum

KIRINUS HEALTH GmbH

Kirinus Health ist eine familiengeführte Gesundheitsgruppe. Seit mehr als 60 Jahren setzt diese Standards in der Behandlung von Menschen. Von der ersten psychosomatischen Klinik in Bayern bis zur vollwertigen Online-Psychotherapie. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Psychosomatik, Innere Medizin und Orthopädie. Die KIRINUS Health Gesundheitsgruppe denkt ganzheitlich und glaubt an den Wert guter Ideen. Sie ist bereit, neue Wege zu gehen, wenn sie mit ihren Erkenntnissen etwas in der Behandlung und Ausbildung verbessern kann.

Mehr Informationen zum Programm und den Tickets gibt es unter: fitforum.org

FIT Forum: Innovationskonferenz – die Themen

Die Themen, die bei der Innovationskonferenz besprochen werden. © FIT Forum

FIT Forum: Am 27. Oktober findet die Innovationskonferenz statt

Schnell sein lohnt sich. Tickets und das aktuelle Programm gibt es unter: fitforum.org

