FIT. Forum. Innovation. Transformation.

FIT Forum: Innovationskonferenz für das Oberland in der dritten Runde: SMART VALLEY – wie geht zukunftsfähig?

Am 27.10.2022 findet die Innovationskonferenz im Dinzler am Irschenberg statt. Schnell sein lohnt sich - noch sind Tickets verfügbar.

Unternehmerische Wirksamkeit kann nur durch Inspiration, ein gutes Gespür für neue Entwicklungen, das richtige Lernen und die Chance sich auszuprobieren florieren. Mit dem FIT Forum bietet die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee die richtige Plattform, um genau diesen Gedanken in die Welt hinauszutragen. Am 27.10.2022 werden im Dinzler am Irschenberg gemeinsam mit regionalen Partnern, bei inspirierenden Key Notes und spannenden Panel Diskussionen, Netzwerke ausgebaut und Menschen zusammengebracht, um Wissen und Kontakte zu teilen.

FIT Forum Innovationskonferenz: Sichern Sie sich ein Ticket

Rückblick auf die letzte Innovationskonferenz

Nach einem perfekten Auftakt 2019, konnte das FIT Forum pandemiebedingt erst wieder 2021 und in rein digitaler Form stattfinden. 2022 freut sich die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee das Beste aus zwei Welten zu vereinen. Die dritte Runde der Innovationskonferenz im Dinzler am Irschenberg wird endlich wieder live stattfinden. Um gemeinsam über die zukünftigen Herausforderungen der Region zu diskutieren und über unternehmerisches Wirken im Landkreis zu sprechen, treffen sich Unternehmer*innen, Start-Ups, lokale Entscheidungsträger*innen und die Wissenschaft. Doch auch Arbeitnehmer*innen, Studierende, Auszubildende und Schüler*innen haben online die Möglichkeit Vorträge zu hören und Zukunftsthemen mitzugestalten.

Wie können wir neue Wege in der Food Economy gehen? Wie können wir nachhaltiges Handeln in der Baubranche zur Selbstverständlichkeit machen? Was bedeutet Personal wirksam gewinnen und halten? Und wie funktioniert Empowerment im Jahr 2022? Zu diesen und weiteren Themen werden kuratierte, impulsgebende Experten*innen wie Zerrin Börcek, Sophie Huntke, Diana Scola, Jonas Nussbaumer, Korbinian Kohler, Dr. Christian Reiter und Ramona Hain Rede und Antwort stehen.

FIT Forum: Speaker FIT Forum 2022

Julian Nida-Rümelin © Denise Stock

Julian Nida-Rümelin gilt als einer der renommiertesten Philosoph*innen Deutschlands. Er ist Lehrstuhlinhaber für Philosophie und politische Theorie (LMU München), Direktor am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation und leitet den Bereich Kultur am Zentrum Digitalisierung Bayern (ZD.B). Er ist Autor mehrerer Bücher (u.a „Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie“, „Humanistische Reflexionen“, „über Grenzen Denken –eine Ethik der Migration“ und weitere)

.In den letzten Jahren befasste sich Julia Nida-Rümelin intensiv mit anthropologischen, erkenntnistheoretischen und Technik-philosophischen Fragen und wurde für seine Verdienste mehrfach ausgezeichnet.

Auf dem FIT-Forum wird er auf der Hauptbühne über Ökonomie & Ethik sprechen.

Zerrin Börcek ist unter anderem Founder und CEO von Teresa.AI. © Denise Stock

2018 gründet Zerrin Börcek Teresa.AI und bietet damit für ältere Menschen eine Plattform für Programme zur Vermittlung digitaler Kompetenzen und aktuellen Informationen über relevante Technologien. Doch nicht nur Senioren und Seniorinnen liegen Börcek am Herzen. Als Initiatorin des fe:male Innovation Hub zeigt sie jungen Frauen neue Perspektiven in der Digitalwirtschaft und Social

Entrepreneurship. „Durch eigene Projekte öffnen wir den Zugang zu MINT-Berufen – dazu gehören alle Berufsbilder, die sich unter den Begriffen Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft sowie Technik einordnen lassen“, so Zerrin.

Alexander Hamacher © Denise Stock

Viele Menschen haben keinen fairen Zugang zum Arbeitsmarkt. Gleichzeitig suchen Unternehmen händeringend nach Mitarbeiter:innen. Social Bee will das als Deutschlands erster ganzheitlicher Dienstleister für Vielfalt ändern. Als Non-Profit-Unternehmen ermöglichen sie die nachhaltige Integration von Geflüchteten, Menschen mit Behinderung und anderen Benachteiligten. Das Social Business baut die Brücke zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeitssuchenden.

Sophie Huntke arbeitet bei Too Good to Go. © Denise Stock

Über neue Wege in der Food Economy wird Sophie Huntke informieren. Sie engagiert sich für die Rettung von Lebensmitteln. Ihre Mission: Gutes Essen gehört auf den Teller, nicht in die Tonne! Nach einem Master-Studium an der Slow Food Universität Italien und Erfahrungen im FMCG-Marketing setzt sich Sophie Huntke mit Too Good To Go für die Reduktion von Lebensmittelverschwendung ein. Das Unternehmen „Too Good To Go“ wurde mit dem Preis „zu gut für die Tonne“ der Bundesregierung prämiert und vernetzt in Deutschland sowie 16 weiteren Ländern über 45 Millionen Selbstabholer*innen mit gastronomischen Betrieben.

Verena Heinrich © Denise Stock

Unter dem Motto „Werkzeuge schaffen Werte“ unterstützt die Hoffmann Group Foundation seit ihrer Gründung im Jahr 2006 gezielt Einrichtungen, die die Entwicklung benachteiligter und traumatisierter Kinder und Jugendlicher fördern. 2013 übernahmen die beiden damaligen Gesellschafterinnen der Hoffmann Group, Verena Heinrich und ihre Schwester Nicola Januschke-Bleicher, die Geschäftsführung. Sie schärften seitdem das Profil der Foundation und treiben den Ausbau der Aktivitäten der Unternehmensstiftung konsequent voran. Ziel der Stiftung ist es, Kinder und Jugendliche nachhaltig stark zu machen für ein eigenverantwortliches Leben und eine bessere Zukunft.

Dr. Udo Schlipf © Denise Stock

Dr. Udo Schlipf ist seit 2020 Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und seit seinem Berufseintritt durchgängig Bankier mit Leib und Seele. Der promovierte Diplom-Volkswirt engagiert sich parallel zu seiner Bankierslaufbahn seit vielen Jahren berufsübergreifend in Wissenschaft, Gremien, Aufsichtsratsmandaten, als ehrenamtlicher Arbeitsrichter, Lehrbeauftragter und auch als Buchautor rund um Fragen zu Konjunktur, Beschäftigung, (Staats-)Finanzen und weltweiten Wachstumsfragen.

Dr. Barbara Kolm © Denise Stock

Dr. Barbara Kolm ist Vizepräsidentin des Generalrats der Österreichischen Nationalbank, Präsidentin des Friedrich A. v. Hayek Instituts und Direktorin des Austrian Economics Center (AEC). Sie ist Aufsichtsratsmitglied der VIG-Wiener Städtische Versicherungsvereins AG und Mitglied des Universitätsrats der Wirtschaftsuniversität Wien. Dr. Kolm ist Professorin für Austrian Economics an der Universität Donja Gorica in Podgorica, Montenegro und leitet den weltweit ersten National Hub der Vereinten Nationen “United 4 Smart Sustainable Cities”.

Diana Scola ist Gründerin und Geschäftsführerin von LAVLI. © Denise Stock

Nach elf Jahren als Wirtschaftsingenieurin in einem Automobilkonzern begann Diana Scola sich während ihrer Elternzeit mit Landwirtschaft und Selbstversorgung zu befassen. Statt in den sicheren Job zurückzukehren, gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann LAVLI – einen fairen, gemeinschaftsgetragenen Lebensmittelhandel. Kund*innen werden zu Mitgliedern, Erzeuger*innen zu Partner*innen.

Franziska Schlüter © Denise Stock

Franziska Schlüter führt seit 2020 die Abteilung People & Culture der Lanserhof Gruppe als Chief People Officer. Die studierte Volljuristin und Personalbetriebswirtin ist für alle Standorte der Gesundheitsresort-Gruppe verantwortlich. Nach Lans, Hamburg und Tegernsee hat das Unternehmen in 2022 mit dem Lanserhof Sylt ihr erstes Resort am Meer eröffnet. Der Lanserhof steht seit über 30 Jahren für die Verbindung von Naturheilkunde und modernster Spitzenmedizin.

Matthias Heinrich © Denise Stock

Matthias Heinrich ist Ingenieur bei EPEA. In seiner Rolle als Circular Economy Spezialist liegt sein Schwerpunkt in der Beratung zu nachhaltigem Bauen. So war er unter anderem Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Münchner Messe und des neuen Gasteigs. Wir freuen uns auf seine Expertise im Panel „Einsatz für Klimaneutralität in der Baubranche“.

Thomas Lehr © Denise Stock

Thomas Lehr ist seit Anfang 2017 Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Zuvor war er von 2001 bis 2014 für die Credit Suisse Gruppe als Investment Consultant und dann als Investmentstratege für die Anlagestrategie der Credit Suisse in Deutschland tätig. Ab 2008 war er als Mitglied des globalen Asset Allocation Committees mitverantwortlich für die internationale Anlagestrategie der Vermögensverwaltung und deren Kommunikation. Seine Bankausbildung absolvierte Thomas Lehr im deutschen Genossenschaftssektor, wo er anschließend mehrere Jahre als Vermögensberater tätig war.

Jonas Nussbaumer ist Geschäftsführer des Kreativen Unternehmertum. © Denise Stock

Als Gründer von Kreatives Unternehmertum steht Jonas Nussbaumer für den Einzug einer neuen unternehmerischen Haltung – kreativ, gemeinwohlorientiert und marktfähig. Die Vision dahinter: Die gesellschaftliche Wirksamkeit von unternehmerischem Handeln zu vergrößern und dadurch in Zukunft attraktive Perspektiven für Markt UND Gesellschaft zu schaffen.

Manuel Binninger © Denise Stock

Als ehemaligen Leistungssportler beschäftigen Manuel Fragen der individuellen und kollektiven Potentialentfaltung von Menschen. Daraus entwickelte er gemeinsam mit Expert*innen aus unterschiedlichen Disziplinen den Ansatz des Resonanz-Trainings zur ganzheitlichen unternehmerischen Entfaltung. Aus seiner geschäftsführenden Rolle verantwortet Manuel gemeinsam mit seinem Partner Jonas Nussbaumer die gesamtheitliche Weiterentwicklung von Kreatives Unternehmertum.

Korbinian Kohler ist Hotelier und Unternehmer. © Denise Stock

Korbinian Kohler stammt aus dem Tegernseer Tal, ist Betriebswirt und Philosoph. Der vierfache Familienvater, Kosmopolit und Immobilieninvestor analysiert die Entwicklung der Region seit vielen Jahren. Er entwickelte die Bachmair Weissach Welt, zu der mittlerweile das Spa & Resort Bachmair Weissach, das Hotel Bussi Baby, das Clubhaus Bachmair Weissach sowie das Berghotel Altes Wallberghaus gehören

.Sein neuestes Projekt „Tegernsee Phantastisch“ beherbergt auf 2.700 m² zwei kontrastreiche Spiel-und Unterhaltungswelten, die Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise vereinen.

Fabio Hoffmann © Denise Stock

We Do IT for People. Aus dieser Idee gründete Fabio Hoffmann 2003 in einer Garage am Tegernsee aobis. Diese Vision bildet noch heute das tragende Element des Unternehmens und prägt das Mindset aller Mitarbeiter*innen. Sie macht aobis regional zum Markt-und Technologieführer cloudbasierter IT-Systeme. aobis folgt einem einfachen Grundsatz: Im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Nicht die Technik. aobis entwickelt innovative IT-Lösungen und zukunftsweisende Workplace-Konzepte. Perfekt abgestimmt auf eine moderne und mobile Welt.

Dr. Christian Reiter ist Wissenschaftler aus Leidenschaft. © Denise Stock

Wie Kerntechnik unseren Landkreis revolutionieren könnte? Hierzu hätte der ehemalige Stadtrat Dr. Christian Reiter schon einige Ideen. „Ich bin überzeugt, dass Kerntechnik auch regional Anwendungsmöglichkeiten hat. Kerntechnik kann einen entscheidenden Beitrag für eine CO2-arme, auch regionale Energieerzeugung liefern“, so Dr. Reiter, dem seine Heimat nach wie vor wichtig ist.



Heute leitet er die Theory Division der Nuklear Science Group am FRM II und ist Adjunkt Professor an der McMaster-Universität in Kanada. In seiner Tätigkeit an der Universität entwickelt er u.a. neue Reaktorkonzepte, speziell für Forschungsreaktoren und hält Vorlesungen.

Ramona Hain ist Leiterin der DINZLER Kaffeeakademie. © Denise Stock

Als Gastgeber des FIT Forums lädt die Kaffeerösterei Dinzler zu einer ganz besonderen Verkostung ein. Unter professioneller Anleitung dürfen verschiedene Geschmacksprofile entdeckt und das persönliche Kaffee-Knowhow erweitert werden. Vor dem Hauptbühnenprogramm steht die Leiterin der Kaffeeakademie Ramona Hain bereit, um alle Hobby-Baristas bei der Zubereitung zu

unterstützen. Bis zu vier Espresso-Charaktere können dabei entdeckt und verkostet werden.

Sophie Obermüller © Denise Stock

Als Vorstandsvorstandsvorsitzende der Naturkäserei engagiert Sophie Obermüller sich seit deren Gründung mit viel Leidenschaft und Herzblut für die Philosophie der naturnahen Landwirtschaft und Milchverarbeitung, sowie der direkten Vermarktung. Hierbei sind die Symbiose als praktizierende Landwirtin auf dem eigenen Familienbetrieb, wie auch die berufliche Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen Bereich von Vorteil. Ihre Vision ist es, Verbrauchern den gesamtgesellschaftlichen Wert echter regionaler Kreisläufe und die nachhaltige Investition in die eigene Gesundheit durch natürliche Lebensmittel nahe zu bringen.

Impressionen © Denise Stock

FIT. Forum. Innovation. Transformation.

Die Innovationskonferenz für das Oberland findet am 27.10.2022 im Dinzler am Irschenberg statt.

Der Einlass beginnt um 11:45 Uhr. Nach dem Abschluss wird zum gemeinsamen Gettogether eingeladen.



Schnell sein lohnt sich. Tickets und das aktuelle Programm gibt es unter: fitforum.org

