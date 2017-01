Frontalzusammenstoß am Leitzachtal Berg: Totalschaden an zwei Autos

Miesbach - Bei einem Zusammenstoß am Leitzachtal Berg ist am Freitagmorgen an zwei Fahrzeugen Totalschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Polizei Miesbach berichtet:

Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Miesbach, am Leitzachtal Berg, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Der 26-jährige Fischbachauer war mit seinem roten BMW in Richtung Parsberg unterwegs. In der letzten Kurve des Berges kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die linke Seite des schwarzen Audi, einer 37-jährigen Miesbacherin.

Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr Parsberg war mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften an der Unfallstelle, um diese zu Reinigen und den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeizuleiten.