Einen Gang hochschalten: Aktionsbündnis Radentscheid Bayern fordert neues Gesetz – Nächstes Ziel Volksbegehren

Von: Joshua Eibl

Die Kräfte im Landkreis bündeln will das neue Aktionsbündnis Radentscheid mit dem lokalen Koordinator Olaf Fries (r.) an der Spitze. © TP

Die Staatsregierung hat in ihrem Radverkehrsprogramm versprochen, bis 2025 den bayernweiten Radverkehrsanteil auf 20 Prozent zu verdoppeln.

Landkreis – Doch seit 2007 verbesserte sie den Radanteil um nur einen Prozentpunkt. Ein Volksbegehren soll die Landesregierung nun zu mehr Engagement verpflichten. Unterstützung gibt es auch aus dem Landkreis Miesbach.

Der Radverkehr soll bis 2030 auf 25 Prozent erhöht werden. Doch das Hauptziel des Volksbegehrens sind sichere und bedarfsgerechte Radwege. „84 Radfahrer sind im vergangenen Jahr in Bayern verstorben“, erklärt der lokale Koordinator Olaf Fries (ÖDP). „Man darf keine Toten im Radverkehr haben.“ Laut der bayerischen Verkehrsunfallstatistik ist dies die höchste Zahl an getöteten Radfahrern seit 2009.

Seit vergangenem Sommer wurden bayernweit Unterstützerunterschriften für den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Die Organisatoren reichten den Zulassungsantrag am 27. Januar beim Bayerischen Innenministerium ein.

Lokales Aktionsbündnis

Um auf lokaler Ebene für die Eintragungsphase des Volksbegehrens gut aufgestellt zu sein, gründete sich kürzlich ein Aktionsbündnis aus der Kreisgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sowie weiteren Bündnispartnern. Im Landkreis kranke es an vielen Stellen, erkärt Fries. An vielen Orten bestehe ein Platzproblem. Die Radwege seien oft zu schmal – oder gar nicht vorhanden. Es könne nicht sein, dass Radwege kurz vor dem Ortsschild einfach aufhören. „Dies ist im Landkreis mehrfach der Fall, zum Beispiel von Irschenberg kommend kurz vor Miesbach.“ Anderswo höre der Radschutzstreifen hingegen urplötzlich auf, wie das in Gmund der Fall sei. „Dort wird aus Platzgründen in Richtung Bad Wiessee gespart. Das darf nicht sein.“

Entscheidung über Zulassungsantrag

Das Innenministerium hat nun bis zum 10. März Zeit, um über den Zulassungsantrag zu entscheiden. Wird dem Antrag stattgegeben, legt das Ministerium eine Eintragungsfrist fest. In diesem Zeitraum müssen dann zehn Prozent der Wahlberechtigten – rund eine Million Menschen – in den bayerischen Rathäusern für das Volksbegehren unterschreiben, damit die Gesetzesvorlage in den Landtag eingebracht wird. Der Gesetzentwurf des Bündnisses kann dabei nicht mehr verändert werden. Allerdings kann die Regierung einen Gegenentwurf vorschlagen. Das beabsichtigte Radgesetz soll die Staatsregierung verpflichten, nicht nur von umweltfreundlicher Mobilität zu reden, sondern diese auch rasch zu ermöglichen.

