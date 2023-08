Gedenken für den guten Zweck: Ausstellung mit Werken Rudi Leitners bringt 18 000 Euro Erlös ein

In Memoriam

Seine Steine flüstern, murmeln, sprechen, ebenso wie trockenes Laub, Federchen oder Holz. Seine Wolken, Wäsche auf der Leine und einzelne Grashalme tun es auch – über den Tod ihres Schöpfers Rudi Leitner am 2. Juni 2022 hinaus.

Hausham – Ein Jahr danach kamen rund 200 der unglaublich akribischen Bilder mit ihren oft melancholischen Stimmungen für einen Monat wieder zu Wort, um sich für gute Zwecke einzusetzen. 18 000 Euro Erlös aus dieser Verkaufsausstellung gingen nun zu gleichen Teilen an den Förderverein Oberland-Hospiz, an den Verein Kulturvision sowie an den Kunst- und Kulturkreis Hausham.

92 der 1963 bis 2018 entstandenen Werke waren heuer bis Anfang Juli im Kunst- und Kulturhaus von Leitners Heimatgemeinde Hausham im Original in einer Verkaufsausstellung zu sehen, viele weitere in einer Videoschau. Rund 20 vom Klein- bis zum Großformat fanden Liebhaber, die sie erwarben.

Wichtige Rolle über Jahrzehnte: Präsentation zum Gedächtnis des Malers

Weil Rudi Leitner im Kunstleben des Landkreises Miesbach und weit darüber hinaus über Jahrzehnte eine wichtige Rolle gespielt hatte, hatten sich die Kunst-Netzwerker des Vereins Kulturvision wegen einer Präsentation zum Gedächtnis des Malers an die Familie des Verstorbenen gewandt. Die Schwestern Elfriede Grabmaier und Rosi Guderian halfen gern und holten den rührigen Kunst- und Kulturkreis Hausham dazu. Einig war man sich auch schnell, dass es im Sinne des Verstorbenen ist, mit seinen Werken Gutes zu tun. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit machen würde“, gestand derweil Leitners Nichte Natascha, die die Ausstellung mitorganisiert hatte. Schließlich galt es, alles im Atelier von Leitners Elternhaus an der Tiefenbachstraße aufzunehmen und zu katalogisieren. Doch jetzt ist alles digital geordnet, sodass weitere Ausstellungen möglich sind oder künftige Kaufinteressenten sich bei Familie Guderian melden können, wenn sie etwas aus dem künstlerischen Nachlass Rudi Leitners erwerben möchten.

Die kundige Führung bei der Sichtung und Auswahl der Bilder hatte als Kuratorin der Ausstellung Isabel Oberländer von Kulturvision übernommen. Um die Bereitstellung der Galerieräume an der Tegernseer Straße machte sich Haushams Kulturreferentin Lisbeth Leidgschwendner verdient.

Das reiche kulturelle Leben im Landkreis Miesbach darstellen: Erlös von 18 000 Euro

Abgerundet wurde das Projekt nun durch die offizielle Übergabe der Spenden von dreimal 6000 Euro an die drei Begünstigten. Der Verein Kulturvision hat es sich zur Aufgabe gemacht, das reiche kulturelle Leben im Landkreis Miesbach darzustellen und zu vernetzen. Der Kunst- und Kulturkreis Hausham macht immer wieder mit Veranstaltungen auf das vielseitige Wirken einheimischer Künstler aufmerksam. Der Förderverein Oberland-Hospiz, bei der Spendenübergabe vertreten durch Joachim Groh, ist gerade dabei, auf dem nach mehrjährigen Mühen in Bad Wiessee erworbenen Grundstück ein modernes Hospiz zu planen (wir berichteten) – trotz vieler Zuschüsse eine Einrichtung, die „auch selbst jährlich rund 150 000 Euro an Spenden generieren muss“. GUDULA BEYSE