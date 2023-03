Gehaltseinsparungen beim Personal möglich: Zusatztarifvertrag für Krankenhaus Thema

Von: Joshua Eibl

Hitzige Diskussionen gibt es auch am Krankenhaus Agatharied. Den Beschäftigten geht es nicht nur um mehr Geld. © Thomas Plettenberg

„Warme Worte zahlen keine Rechnungen.“ Mit diesen Worten machten die Klinik-Beschäftigten ihren Standpunkt beim Warnstreik vor dem Krankenhaus Agatharied deutlich – doch es steckte mehr dahinter als nur der Ruf nach mehr Gehalt.

Landkreis – In den ersten Tarifverhandlungen schlug die Arbeitgeberseite vor, einen Zusatztarifvertrag für die Krankenhäuser mitaufzunehmen. Ein Angebot mit Hintergrundgeschichte. Auch das Krankenhaus Agatharied verfolgt die Verhandlungen mit Interesse und hofft auf „beiderseitiges Verständnis in den Verhandlungen“.

Domingo Heber, Gewerkschaftssekretär Fachbereich Gesundheitswesen, ordnet ein: „Im Grunde ist das eine alte Geschichte.“ Bereits der alte Tarifvertrag beinhaltete eine sogenannte Zukunftssicherung, die 2022 ablief. Der Zusatz berechtigt Krankenhäuser, das Gehalt der Mitarbeiter bei Bedarf um sechs Prozent zu senken. „Es ist ein klassischer Sanierungstarif“, erklärt Heber und führt aus: „Man hat die Möglichkeit, auf der Lohnseite etwas zu machen und Standorte zu halten.“

Kritik von Verdi

Doch ist das in Zeiten von Fachkräftemangel sinnvoll? Verdi sieht das naturgemäß kritisch. Man frage sich, wo das Dankeschön sei. „Das ist ein psychologischer Effekt, Arbeitnehmern nach der Coronazeit, die nun gebeutelt von der Inflation sind, zu erzählen, dass sie jetzt bei der Sanierung der Krankenhäuser helfen müssen“, ordnet Heber ein und legt nach: „Es kann nicht die Aufgabe der Pflege sein, darum müssen sich die Landräte kümmern.“ Er glaube nicht, dass dieser Vorschlag von Arbeitnehmerseite aus durchgehe.

Doch auch wenn dieses Angebot utopisch klingen mag, kam es in jüngster Vergangenheit zur Anwendung. Laut Verdi gab es in den etwa zehn Jahren seiner Gültigkeit bundesweit etwa 13 Inanspruchnahmen, in Bayern zum Beispiel durch die Kliniken Nordoberpfalz AG. Doch was sagt das Krankenhaus Agatharied um Vorstand Benjamin Bartholdt zu diesem kleinen Zusatz?

Krankenhaus Agatharied bezieht Stellung

Zu den laufenden Verhandlungen möchte sich das Krankenhaus Agatharied wie gewohnt nicht äußern. „Das Ergebnis können wir erst bewerten, wenn eine abschließende Vereinbarung vorliegt“, führt Bartholdt aus.

Dabei zeigt er durchaus Verständnis für die aktuellen Forderungen der Arbeitnehmer: „Die Klinikleitung hat in Anbetracht der Inflation, des bestehenden Fachkräftemangels im systemrelevanten Gesundheitswesen und aufgrund der großen Leistungen des Personals der letzten und kommenden Jahre Verständnis für die Forderung nach Anpassungen der Vergütung.“ Doch er sieht die Krankenkassen bei den steigenden Kosten in der Pflicht und nicht den Arbeitgeber: „Würden die Krankenkassen die Vergütungserhöhungen voll ausgleichen, dann würden uns diese gar nicht belasten. Leider ist dies in Anbetracht eines Fehlbetrags von rund 17 Milliarden bei den Kassen und aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit nicht zu erwarten.“

Finanzieller Druck

Daher steige der finanzielle Druck bei den Kliniken in dem Maße, in dem Vergütungserhöhungen von den Kassen nicht ausgeglichen werden. Bartholdt hofft indes, dass „am Ende ein für beide Seiten tragfähiger Kompromiss gefunden wird“.

In Anbetracht der existenzgefährdenden Situation vieler Kliniken und mit Blick auf die Ausnahmesituation des Kriegs in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen sei es daher wohl nicht möglich, alle Einschränkungen über alle Einkommensgruppen gleichermaßen voll zu kompensieren. „Ich halte es für enorm wichtig, dass vor allem in den unteren Lohngruppen unzumutbare Härten aufgefangen werden.“ je