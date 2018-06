Gemeinsam mehr schaffen: Unternehmerverband stellt Ideen vor

Der Unternehmerverband will die Kräfte der Betriebe stärker bündeln. Und stellt dazu bei der Mitgliederversammlung Ideen für ein E-Mobilitäts-Projekt und eine Online-Plattform vor.

Landkreis – Es gibt Steine, die selbst der engagierteste Unternehmer alleine nicht ins Rollen bringen kann. Wenn aber die 183 Mitglieder des Unternehmerverbands Miesbach (UVM) gemeinsam anschieben, setzen sich selbst die schwersten Brocken in Bewegung. Bei der Mitgliederversammlung im Golfclub Valley stellte Anja Frank, Geschäftsführerin des Medizintechnikherstellers Frank Dental in Gmund, dazu gleich mehrere Ideen vor.

Eine davon ist ein Dauerbrenner, der allerdings im Landkreis bislang noch auf Sparflamme köchelt: die E-Mobilität. Einzelinitiativen gibt es einige, doch das ganz große Rad dreht sich noch nicht. Als geeigneten Motor sieht Frank dabei die Mitglieder des UVM. Wenn jede Firma nur einen kleinen Prozentsatz ihres Gewinns in ein solches Projekt investieren würde, habe man schnell 200 000 Euro für Ladesäulen und vielleicht sogar ein paar E-Autos beisammen. „Gemeinsam bekommen wir einen höheren Einkaufsrabatt“, sagt Frank auf Nachfrage unserer Zeitung. Die E-Tankstellen und Autos könnten die Mitarbeiter der UVM-Betriebe kostenlos, Bürger und Touristen für einen bestimmten Betrag nutzen.

Nicht die einzige Möglichkeit, wie die Unternehmer durch Bündelung ihrer Kräfte mehr erreichen können, betonte Frank. Um bestehendes Know-how – zum Beispiel zu Bauvorhaben oder Automatisierung – leichter austauschen zu können, regte sie den Aufbau einer UVM-Online-Plattform an. Den ersten Beitrag zum Bereich Mitarbeitermotivation könnte die Frank Dental GmbH selbst beisteuern, erklärte die Geschäftsführerin. So habe ihr Unternehmen einen Salatkühlschrank für die Kantine gekauft, um die Kollegen von gesünderer Ernährung zu überzeugen. Zudem gebe es ein gemeinschaftliches Bewegungsprogramm. „Damit haben wir unsere Krankheitstage halbiert“, berichtet Frank stolz.

Der Vorstoß kam bei der Mitgliederversammlung gut an. Der Vorstand versprach, sich demnächst mit der Online-Plattform zu befassen. In Sachen E-Mobilität will Frank zuerst mit einer Umfrage klären, wie es um die Mitmachbereitschaft bei den Unternehmern bestellt ist.

An der Mitgliederzahl sollte es nicht scheitern. Mit 183 Firmen decke der UVM rund 40 Prozent der relevanten Betriebe im Landkreis ab, sagte Petra Reindl, Geschäftsführerin der Sixtus Werke Schliersee. UVM-Vorstandsvorsitzender Klaus-Dieter Graf von Moltke ergänzte, dass der UVM damit zum größten regionalen Unternehmerverband in Bayern herangewachsen ist. Die Mitgliederbefragung habe ergeben, dass sich alle Branchen gut abgebildet fühlen, betonte Alexander Schmid, Geschäftsführer der Standortmarketing-Gesellschaft des Landkreises. Hauptbeweggründe für die Beteiligung am UVM seien der Wunsch nach einer Stärkung des Wirtschaftsraums im Landkreis und nach einem Ausbau des eigenen Netzwerks.

Letzteres steht bei den zahlreichen Veranstaltungen des UVM im Fokus. Den Höhepunkt markiert jedes Jahr der Wirtschaftsempfang, der heuer in den neuen Veranstaltungsräumen der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg stattfinden wird, wie Moltke bekannt gab. Weil maximal 450 Plätze zur Verfügung stünden, riet er den Unternehmern, nach Erhalt der Einladung schnell eine Rückmeldung zu geben.

Auf viel Resonanz zu ihren Ideen hofft auch Frank. Für sie steht fest: „Gemeinsam können wir viel mehr schaffen, als wenn jeder allein etwas ausbrütet.“