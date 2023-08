Der bunte Hauptfeiertag: Zwölf Trachtenvereine nehmen am Alt-Schlierseer Kirchtag teil

Von: Joshua Eibl

Teilen

Lederhose, Schürze oder Bürgergewand: Die zwölf Trachtenvereine haben keine uniforme Tracht. © Thomas plettenberg

Beim Alt-Schlierseer Kirchtag trotzten die Vereine Wind und Wetter, um ihre kostbaren Gewänder zu zeigen.

Schliersee – Die Männer in kurzen Leder- oder Bundhosen, die Frauen mit farbenfrohen Miedern, Röcken und Schürzen: Beim Alt-Schlierseer Kirchtag trotzten die Vereine Wind und Wetter, um ihre kostbaren Gewänder zu zeigen. Rund 350 Teilnehmer aus zwölf Trachten- und Trachtenerhaltungsvereinen von München bis nach Tirol kamen am Sonntag in Schliersee zusammen. Der traditionelle Kirchtag findet immer am ersten Sonntag im August statt. Doch wer dieses Jahr bei der See-Überfahrt einen Blick auf die prachtvoll geschmückten Boote erhaschen wollte, wurde enttäuscht: Die traditionelle Fahrt mit den festlich geschmückten Plätten – Boote, mit denen früher im seichten Wasser gefischt wurde – fiel diesmal der Witterung zum Opfer: „Der Ausfall der Fahrt war leider die richtige Entscheidung“, sagt Veranstalter Hans-Peter Haas.

Die Trachtengruppen und historischen Vereine ließen es sich allerdings nicht nehmen, gemeinsam zur Kirche aufzubrechen. Und siehe da: Pünktlich zum Kirchenzug spielte auf einmal das Wetter mit – bei Sonnenschein geleiteten die Klänge der Niklasreuther Blaskapelle die Teilnehmer zum Patroziniumsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Sixtus.

Dem Regen entkommen: Pünktlich zum Kirchenzug kam die Sonne zum Vorschein. © tp

Der Hauptfeiertag im Jahr: Jeder Verein trägt seinen ganz eigenen Kopfschmuck

Und auch die rund 50 Zaungäste wurden beim Kirchenzug nicht enttäuscht, erlebten alte Tracht in der Vielfalt von Farbe und Form. Die bunten Gewänder stammen noch aus der Biedermeierzeit von 1840 bis 1870. Ob mit Stopselhut, flachem Hut oder Haube – jeder Verein trägt dazu seinen eigenen Kopfschmuck zur Schau. Seinen Ursprung hat das Fest in einer Zeit, als es noch keine Straße nach Neuhaus gab. Um am Patroziniumsfest zu Ehren des Heiligen Sixtus in Schliersee teilnehmen zu können, mussten die Bauern damals noch über den See rudern.

Haas war mit dem Ausgang des Tages angesichts der Wettervorhersage zufrieden: „Für uns ist das der Hauptfeiertag im Jahr, wo wir viele befreundete Trachtler zu uns nach Schliersee einladen. Es wäre schade gewesen, wenn das ins Wasser gefallen wäre.“ Dem Wetter anpassen mussten die Vereine sich trotzdem: Statt unter dem Maibaum wurde dieses Jahr im Bauerntheater gefeiert. „Wir haben das Beste draus gemacht.“ Und so nehmen die Vereine nächstes Jahr einen neuen Anlauf.