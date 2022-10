Unternehmen sichert sich 34 von 85 Mietwohnungen für Mitarbeiter

Von: Jonas Napiletzki

So sollen sie aussehen, die sechs Mehrfamilienhäuser, die die Schlierach GmbH & Co. KG auf dem Gelände des früheren Rathauses plant. Visualisierung: Schlierach GMBH & Co. KG © Visualisierung: Schlierach GMBH & Co. KG

Auf dem Gelände des früheren Haushamer Rathauses werden ausschließlich Mietwohnungen entstehen. 34 der 85 Wohnungen hat sich bereits ein Unternehmen aus Hausham gesichert.

Hausham – An der Größe hat sich am Bauvorhaben der Schlierach GmbH & Co. KG auf dem Gelände des früheren Rathauses in Hausham nichts geändert – wohl aber entscheidende Details. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Bauausschuss des Gemeinderats mit einem Tekturantrag der Projektentwickler: In den Bebauungsplan sollten zwei weitere oberirdische Parkplätze integriert werden. Dass dafür ein Baum versetzt werden muss, genehmigte das Gremium einstimmig. Spannender war indes der Hintergrund des Anliegens: Die neuen zwei Parkplätze werden nötig, weil in zwei der sechs Mehrfamilienhäuser kleinere, aber dafür mehr Wohnungen untergebracht werden. Weil in Summe damit mehr Haushalte entstehen, erfordert die Stellplatzsatzung mehr Parkraum.

Zwei Häuser gehen komplett an ein Unternehmen

Der Hintergrund für diese Neuaufteilung ist ebenfalls interessant: Die betroffenen zwei Häuser werden komplett an ein einziges Unternehmen aus Hausham vermietet, das die Wohnungen wiederum seinen Mitarbeitern anbieten will. Damit ist klar: Insgesamt 34 Wohnungen in den Häusern drei und vier werden nicht auf dem freien Wohnungsmarkt auftauchen.

Nur Mietwohnungen: Bauträger verzichtet auf „maximalen Gewinn“

Eva Maria Klappauf, Projektentwicklerin der eigens für das Projekt gegründeten Schlierach GmbH & Co. KG, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Je ein Drittel der beiden Häuser wird mit Ein-Zimmer-Wohnungen belegt.“ Den Namen des Arbeitgebers, der sich die 34 Wohnungen sichert, will Klappauf nicht verraten. Allerdings verkündet sie eine weitere Neuigkeit: Anders als ursprünglich geplant, bleiben alle Häuser im Eigentum des Bauträgers und werden von ihm vermietet. Keine der insgesamt 85 Wohnungen wird verkauft. Klappauf erklärt: „Wir wollen uns stark in der Region verwurzeln.“ Klassische Bauträger würden bauen und sofort verkaufen, um den größtmöglichen Erlös zu erzielen. „Wir wollen aber langfristig Mietwohnungen in Hausham schaffen“, sagt Klappauf. „Auch wenn wir dadurch nicht den maximalen Gewinn erzielen.“

Gemeinde entscheidet bei 23 Wohnungen über Vergabe

Mit allen Änderungen ergibt sich folgende Aufteilung: In den Häusern eins und zwei auf dem früheren Rathausgelände werden zwölf und elf einkommensorientiert geförderte Wohnungen entstehen, über deren Vergabe die Gemeinde Hausham entscheidet. Die Häuser drei und vier gehen an besagte Firma. Frei vermietet werden je 14 Wohnungen in den Häusern fünf und sechs.

Bezug soll 2024 möglich sein

„Der Bezug soll auf jeden Fall im Jahr 2024 möglich sein“, verspricht Klappauf. Bereits in der kommenden Woche solle das Kranfundament entstehen. Und schon jetzt gebe es mehr Interessenten auf den Wartelisten, als es Wohnungen gibt. „Wer noch eine Wohnung sucht, darf sich aber trotzdem gerne melden“, sagt Klappauf. In eineinhalb Jahren könne viel passieren – manche Interessenten würden vielleicht noch abspringen.

Bewerber schon ungeduldig ‒ aber für eine Vermietung ist es noch zu früh

Einer dieser Bewerber saß als Zuschauer in der Sitzung des Bauausschusses und machte seinem Unmut Luft: „Die melden sich nicht zurück.“ Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) versprach, die Kritik an die Projektentwickler weiterzugeben. Klappauf erklärt auf Nachfrage jedoch: „Für eine Vermietung ist es einfach noch zu früh.“ Anders als bei einem Verkauf der Wohnungen, der nun nicht stattfindet, seien Mietverträge frühestens sechs Monate vor dem Bezugsdatum sinnvoll. Versprechen gebe es – anders als Wartelisten – momentan noch nicht.

