42 Meter hoch: Volksfest Hausham mit spektakulärem Fahrgeschäft - Programm steht

Von: Sebastian Grauvogl

Bitte Platz nehmen: Auch heuer ist wieder ein Autoscooter auf dem Haushamer Volksfest dabei. © Thomas Plettenberg

Das Haushamer Volksfest steht nach zwei coronabedingten Absagen wieder in den Startlöchern. Im Zelt und draußen bei den Schaustellern warten eine Menge Attraktionen auf die Besucher.

Hausham – Fast drei Jahre lang herrschte Katerstimmung auf der Facebook-Seite des Haushamer Volksfests. Ein Bild der Partyband Thierseer vom 30. Mai 2019 vor deren Auftritt im Festzelt markierte den (damals noch ungeahnten) vorläufigen Schlusspunkt hinter der 60-jährigen Geschichte der Traditionsveranstaltung. Jetzt ist es offiziell, dass diese ihre Fortschreibung erfährt. Wiederum auf Facebook haben die Veranstalter einen ersten Ausschnitt des Plakats veröffentlicht. Von Freitag, 10., bis Sonntag, 19. Juni – volle zehn Tage lang – dürfen die Haushamer das Comeback ihres Volksfests feiern.

Volles Programm auf der Bühne im Festzelt

Dass das nicht gerade leise passieren wird, verrät ein erster Blick aufs Programm. Eine ganze Liste an Kapellen sind hier aufgeführt. Bekannteste Namen dürften die Oktoberfest-Band Cagey Strings und natürlich die Cuba Boarischen sein. Letztere werden beim von der Gemeinde organisierten Kulturabend am 15. Juni im Zelt an der Schlierach einheizen. Zudem werden die Hallgrafen, die Harthauser, die Krawallerie, die Karolinenfelder, die Isarwinkler Spitzbuam sowie die Lokalmatadoren der Agatharieder und die Huabaoim Musi auf der Bühne stehen.

Für die kulinarischen Genüsse an den Biertischen ist wie gewohnt Glück Auf-Wirt Hans Seidl zuständig. Welche Preise er auf die Speisekarten drucken lassen wird, kann Seidl aber noch nicht sagen. „Die ändern sich aktuell jede Woche.“ Und zwar nach oben. Schon jetzt kosten zehn Liter Rapsöl 35 Euro, vor geraumer Zeit waren es noch neun. Pro Volksfestwoche muss Seidl 150 Liter in seine Fritteuse schütten. „Wenn ich das an die Gäste weitergebe, muss ich für die Portion Pommes sechs Euro verlangen“, sagt der Wirt und schüttelt den Kopf. Ähnlich krass sei die Lage bei den großen Brezen, die im Einkaufspreis schon bei 2,50 Euro angelangt seien. Einzig beim Bier sei es noch etwas entspannter, meint Seidl. Er geht davon aus, einen Maßpreis von zehn Euro halten zu können. Und er hofft, dass die Haushamer heuer nach den Ausfällen in den beiden Vorjahren heuer besonders hungrig aufs Volksfest sind.

Darauf setzen auch die Schausteller im Fuhrpark. Rappelvoll sei dieser bereits, kündigt Sprecherin Kerstin Münch an. Neben Klassikern wie Autoscooter, Kinderkarussell und Babyflug sowie diversen können sich die Haushamer heuer auch vom „Freak“ durch die Luft wirbeln lassen. Eine Art Zentrifuge mit je einer Gondel für vier Fahrgäste an den beiden Enden. Schwindelfrei sollte man dabei auf jeden Fall sein, denn der Freak katapultiert seine Gäste auf eine Höhe von bis zu 42 Meter. Ob diese angesichts der rasanten Fahrt die Nerven haben, die sicher spektakuläre Aussicht zu genießen, ist jedoch fraglich. Doch auch den Zuschauern unten am Boden werden nicht zu kurz kommen. Denn mit LED-, Wasser-, Nebel- und sogar Feuereffekten wird der „Freak“ auch in optischer Hinsicht von sich reden machen auf dem Festplatz an der Schlierach.

Kein Feuerwerk, aber Beleuchtung im Zelt

Krachen lassen werden es die Haushamer beim Volksfest zwar im Festzelt, aber nicht am Himmel. Ein Feuerwerk wird es heuer mit Rücksicht auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, teilt Bürgermeister Jens Zangenfeind mit. Doch es gibt einen nicht minder schillernden Ersatz: Die kompletten zehn Tage über wird die Festhalle dank eines innovativen Beleuchtungskonzepts in buntem Licht erstrahlen. Eine schöne Ergänzung zum schillernden „Freak“ draußen auf dem Platz.

