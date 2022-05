50.000 Euro an Spenden: Mitarbeiter des Krankenhauses Agatharied danken Bevölkerung

Von: Sebastian Grauvogl

Den Dank der Belegschaft übermitteln (v.l.) der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Professor Markus Rehm, und die Mitglieder des Spendengremiums, Birgit Kleber, Katharina Hornauer und Pflegedirektor Sven Steppat. © Krankenhaus Agatharied

Ein riesengroßes „Dankeschön“ senden die Mitarbeiter des Krankenhauses Agatharied an die Bevölkerung aus. Der Grund: 50.000 Euro an Spenden, die während der Pandemie eingegangen sind.

Landkreis – Die Kaffeekassen auf den Stationen hätten niemals ausgereicht. Vielmehr musste das Krankenhaus Agatharied sogar ein eigenes Gremium einrichten, um die während der Corona-Pandemie eingegangenen Spenden zu kanalisieren und unter den besonders belasteten Kollegen in der Klinik zu verteilen. Geld- und Sachzuwendungen im Wert von mehr als 50 000 Euro haben die Covid- und Intensivbereiche in den vergangenen beiden Jahren erhalten, teilt das Kreiskrankenhaus mit. In einer Pressemitteilung informiert die Klinikleitung nun, wofür das Geld verwendet wird –und übermittelt ein dickes „Dankeschön“ aller Mitarbeiter, die davon profitieren.

„Die beiden vergangenen Jahre waren für das Personal extrem anstrengend und fordernd“, sagt Krankenhaus-Vorstand Benjamin Bartholdt. Im November und Dezember 2021 habe mit der Delta-Welle die Belastung in den Covid- und Intensivbereichen ein „nie da gewesenes Ausmaß“ angenommen. Von historischer Dimension war aber auch die laut Bartholdt „überwältigende Spendenbereitschaft“ in der Bevölkerung während der gesamten Dauer der Pandemie. Bei Privatpersonen und ortsansässigen Firmen gleichermaßen. „Man kann dafür gar nicht genug danken.“ Mindestens genauso wichtig wie der finanzielle oder materielle sei aber auch der emotionale Wert der Spenden gewesen, betont Pflegedirektor Sven Steppat, der auch Mitglied des Anfang 2022 gegründeten Spendengremiums ist: „Anerkennung und Rückhalt aus der Bevölkerung sind unermesslich“.

Spenden sollen vor allem Covid-Bereichen zugutekommen

Im Gremium vertreten sind die Klinikleitung, die Pflegedirektion und der Personalrat. Ihr Ziel ist es, eine kontrollierte und transparente Verteilung der Zuwendungen im Haus sicherzustellen. Da es schlicht nicht möglich sei, alle Mitarbeiter exakt gleich von den vielfältigen Geschenken profitieren zu lassen, habe man sich dazu entschieden, diese vor allem in den besonders von Covid betroffenen Bereiche zu kanalisieren, erklärt Birgit Kleber, stellvertretende Vorsitzende des Personalrats und selbst Pflegerin auf der Intensivstation. Da die Omikron-Welle die Kapazitäten des Krankenhauses bis zuletzt stark beansprucht habe, sei das Spendengremium erst jetzt dazu gekommen, alle Zuwendungen zu verteilen.

Gutscheine sollen Mitarbeitern beim Krafttanken helfen

Bei der Verwendung des Geldes habe man darauf geachtet, allen Mitarbeitern auf den genannten Stationen die Erholung zukommen zu lassen, die sie nach den anstrengenden Monaten so dringend brauchen. „Da die Menschen auf unterschiedlichste Weise entspannen, haben wir eine bunte Mischung an direkten persönlichen Gutscheinen, zum Beispiel für Wellness, Kulinarik oder Tanken, ausgewählt“, berichtet die Koordinatorin des Spendengremiums, Katharina Hornauer. Auch renovierte Aufenthaltsräume zum Krafttanken seien in Planung. Zudem sollen die Kollegen Gelegenheit bekommen, bei verschiedenen Events das von ihnen Geleistete gebührend zu feiern. Dazu kämen Anschaffungen in der Klinik wie etwa moderne Pflegeinstrumente, die den Teams vor Ort Erleichterung verschaffen. Das komme letztlich wieder den Patienten zugute. Und damit bestimmt auch einigen der Spender, die dem Kreiskrankenhaus in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden sind.

