50 Jahre Lebenshilfe Miesbach: Viel mehr als „nur“ Haus Bambi

Seit 50 Jahren ist die Lebenshilfe Miesbach für Menschen mit Behinderung im Landkreis da. Was sich seitdem verändert hat, verrät die Geschäftsführerin im Interview.

Hausham – Mit der Lebenshilfe verbinden viele Landkreisbürger in erster Linie die Betreuung mehrfach schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher im Haus Bambi. Doch der Verein um seine Vorsitzende Emanuela Hualla-Achatz mit Sitz in Hausham tut mehr als das. Seit 50 Jahren versteht er sich als „Anwalt und Stimme von Menschen in besonderen und schwierigen Lebenslagen“. Inklusion ist dabei ein Stichwort, das alle Einrichtungen der Lebenshilfe verbindet. Von der Villa Kunterbunt mit ihren integrativen und heilpädagogischen Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen über das Haus Bambi und die interdisziplinäre Frühförderung bis hin zur offenen Behindertenarbeit.

Wie sich die Angebote entwickelt, welche Herausforderungen dafür verantwortlich waren und was die Zukunft für die Lebenshilfe bereithält, erklärt Inga Kockerols (53), seit 2007 Geschäftsführerin der Lebenshilfe.

Frau Kockerols, die Geschichte der Lebenshilfe Miesbach ist geprägt von Veränderungen. Wird es nicht mal Zeit für ein bisschen mehr Kontinuität?

Inga Kockerols: Wenn das bedeuten würde, dass wir uns neuen Herausforderungen nicht mehr stellen, auf keinen Fall. Wie die Menschen mit Behinderung sind auch wir in den vergangenen 50 Jahren gewachsen. Angefangen haben wir mit der Betreuung von Kindern. Die sind dann natürlich älter geworden und haben die Schule verlassen. Deshalb haben wir uns dafür engagiert, dass sie arbeiten und wohnen können. So ist ein Angebot zum anderen gekommen. Auch wenn wir heute viele Bereiche abdecken: Stehenbleiben können wir nicht.

Warum?

Inga Kockerols: Weil sich die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und damit auch die Erwartungen ihrer Angehörigen sehr stark verändern – wie alle anderen Teile der Gesellschaft auch. Bis in die 1960er-Jahre und damit kurz vor Gründung der Lebenshilfe Miesbach haben sich viele Eltern für ihre behinderten Kinder geschämt und sie manchmal sogar versteckt. Heute gehen sie selbstbewusst damit um. Das trifft übrigens auch auf die Selbstwahrnehmung der Menschen mit Behinderung zu.

Woran machen Sie das fest?

Inga Kockerols: Oft an kleinen Dingen. Zum Beispiel haben sie erkämpft, dass ihr Schwerbehindertenausweis das Label „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ trägt. Wir als Lebenshilfe haben dem Rechnung getragen und uns von einer Selbsthilfeorganisation der Angehörigen zu einer Art Selbsthilfegruppe der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen entwickelt. Eine ganz andere Wahrnehmung.

Die auch von Außenstehenden so geteilt wird?

Inga Kockerols: Da ist die Spannbreite sehr groß. In der Politik oder auch bei Behörden und Kostenträgern ist spätestens seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2008 klargestellt, dass Menschen mit Behinderung in der Mitte der Gesellschaft leben. In der Praxis fallen die Reaktionen aber höchst unterschiedlich aus. Manche Eltern tun alles dafür, dass ihr nicht behindertes Kind unbedingt in eine integrative Krippengruppe kommt. Andere fragen mich, ob sich ihr Kind dadurch anstecken kann.

Im Ernst?

Inga Kockerols: Ja. Aber ich bin froh und dankbar, dass mich die Leute darauf ansprechen. Nur so kann man für Aufklärung sorgen und damit auch die Kinder selbst vor unberechtigten Ängsten schützen. Oder vor falschen Verhaltensweisen Menschen mit Behinderung gegenüber. Besonders die Meinung, man müsse ihnen Mitleid entgegenbringen, ist immer noch sehr verbreitet.

Aber kann Mitleid nicht auch die Grundlage für Hilfsbereitschaft sein?

Inga Kockerols: Wenn damit Empathie im Sinne von Mitfühlen gemeint ist, ja. Menschen mit Behinderung brauchen dringender als Mitleid pragmatische Unterstützung, die ihnen eine gleichberechtigte und selbstständige Teilhabe am Alltag ermöglicht. Diese Botschaft versuchen wir immer wieder zu vermitteln.

Mit Erfolg?

Inga Kockerols: Ich denke schon. Ein Vorteil unserer im Vergleich zu anderen Trägern mit rund 300 Klienten und 120 Mitarbeitern geringen Größe ist es, dass wir einen sehr engen Austausch mit der Basis pflegen können. Gerade beim Thema Inklusion ist es wichtig, eng mit den Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten, etwa mit Vereinen. Da klappt im Landkreis Miesbach vieles auf Zuruf, und das ist sehr schön. Aber auch unsere eigene Vereinsstruktur ist ein Erfolgsrezept. Über die Angehörigen als Mitglieder oder sogar im Vorstand wissen wir genau, was die Menschen mit Behinderung wirklich brauchen. Das spornt uns an, unsere Angebote immer wieder zu überarbeiten.

Dabei schrecken Sie auch vor Großprojekten wie dem Neubau des Haus Bambi nicht zurück.

Inga Kockerols: Richtig. Wir haben schon vor Jahren erkannt, dass das Haus Bambi in Neuhaus den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. Das hat sich jetzt bestätigt.

Weil sich die gesetzlichen Auflagen geändert haben?

Inga Kockerols: Zuallererst haben sich die Menschen verändert, die im Haus Bambi wohnen. Wir haben immer mehr Kinder mit Autismusspektrumsstörung bei uns. Das ist gut, weil es zeigt, dass sich die Diagnosemöglichkeiten dank der Forschung stetig verbessern und die Kinder die Therapien und Förderungen bekommen, die ihnen wirklich helfen. In der Praxis brauchen sie aber vor allem mehr Platz und Aufmerksamkeit. Damit können wir statt 18 Kinder aktuell nur noch 16 betreuen. Und das mehr schlecht als recht.

Das wird sich mit dem Neubau in Hausham ändern. Wie viel Geduld brauchen Sie noch, bis es so weit ist?

Inga Kockerols: Eine ganze Menge. Eigentlich wollten wir ja schon vor zwei Jahren umziehen. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass es noch mindestens vier bis sechs Jahre dauern wird. Deshalb haben wir uns nun doch noch für einen Umbau im Bestand entschieden. Dadurch gewinnen wir einen zusätzlichen Platz und verbessern die Bedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen zumindest ein bisschen.

Die wirtschaftliche Lage der Lebenshilfe dürfte sich hingegen verschlechtern.

Inga Kockerols: Natürlich müssen wir auch hier in Vorleistung gehen, um den Kostenträgern den Bedarf darzulegen und über eine Anerkennung der Kosten verhandeln zu können. Dafür müssen wir viel einbringen. Das ist aber normal bei einer so besonderen Einrichtung wie dem Haus Bambi. Da muss und darf man sehr innovativ und vorausschauend arbeiten, braucht aber einen langen Atem. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß.

Auch wenn es so viel Kraft kostet wie der Weg zum neuen Haus Bambi?

Inga Kockerols: Ja. Weil ich weiß, dass es die Anstrengung wert ist. Zwischen 15 und 20 Kinder stehen aktuell auf der Warteliste des Bezirks Oberbayern. Dahinter stehen 15 bis 20 Familien, die längst am Ende ihrer Kräfte angekommen sind, weil sie seit Jahren keine Nacht mehr durchschlafen können. Sie sind – neben den jetzigen Bewohnern und den Mitarbeitern – meine Motivation, dass wir mit dem neuen Haus Bambi endlich in die Puschen kommen.

Das Jubiläumsfest

der Lebenshilfe findet am Samstag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr auf der Volksfestwiese in Hausham statt. Die Besucher erwarten Vorträge, Theater, Musik und ein Kinderprogramm.