Ab unter die Erde: Bayernwerk verlegt Stromleitung am Huberspitz

Oberirdische Stromleitungen bergen ein gewisses Risiko. Vor allem, wenn sie wie am Huberspitz im Wald verlaufen. Doch diese Gefahr ist bald entschärft. Bayernwerk verlegt die Kabel.

Hausham – Dicke Kabel werden derzeit an der Gindelalmstraße verlegt. Manche Bürger meinen, eine Starkstromleitung erkannt zu haben, und mutmaßen, auf dem Huberspitz könnte ein Windrad errichtet werden. Bürgermeister Jens Zangenfeind nimmt auf Nachfrage unserer Zeitung den Gerüchten den Wind aus den Segeln. „Ich halte Windenergie grundsätzlich für sinnvoll, aber nicht am Huberspitz“, sagt er schmunzelnd.

Die Vermutung mit dem Strom ist aber gar nicht mal so falsch, klärt Zangenfeind auf. Tatsächlich lasse der Netzbetreiber Bayernwerk derzeit eine unterirdische Kabelstrecke Richtung Huberspitz und Gindelalm verlegen. Diese soll die alte Freileitung über den früheren Skihang ersetzen, die die Anwesen auf dem Haushamer Hausberg bisher mit Strom versorgt hat.

Nicht nur eine optische Verbesserung durch das Verschwinden der Masten, erklärt Christian Martens, stellvertretender Pressesprecher von Bayernwerk auf Nachfrage. „Wir erhoffen uns in erster Linie eine bessere Versorgungssicherheit.“ So sei die bestehende Freileitung nicht nur anfällig für Schäden durch Sturm oder Schneelast gewesen, sondern bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten auch schwer zugänglich. Aus diesen Gründen habe man die „netzplanerische Entscheidung“ getroffen, die Leitung durch ein Erdkabel zu ersetzen, so Martens.

Zuerst habe Bayernwerk eine Trasse entlang des Serpentinen-Wanderwegs im Wald und damit nahe der Freileitung vorgeschlagen, berichtet Zangenfeind. Da habe die Gemeinde aber ein Veto eingelegt. „Wir wollten nicht, dass da alles aufgerissen wird.“ Also sei die Wahl auf die leichter zugängliche Gindelalmstraße gefallen.

530 000 Euro investiert Bayernwerk in die neue Mittelspannungsleitung mit einer Länge von 2,8 Kilometern, sagt Martens. Die Arbeiten hätten bereits Mitte September begonnen. Noch in der letzten Novemberwoche soll das neue Kabel in Betrieb gehen. Je nach Wetter könne auch der Abbau der Freileitung noch heuer über die Bühne gehen. So würden nicht nur das Almbad Huberspitz und die diversen Hütten von einer stabilen Stromversorgung profitieren, sondern auch der Funkmast am Kamm des Berges.

Nutznießer ist auch die Gemeinde, erklärt Zangenfeind. Sie kann sich für die geplante Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes teure, solarbetriebene Parkscheinautomaten sparen, weil nun bald ein Stromanschluss vorhanden ist. Wann die Gebührenpflicht startet und wie die Tarife aussehen, kann Zangenfeind noch nicht sagen.

Bereits fest steht, dass neben den Stromkabeln auch Leerrohre für Glasfaser im Erdreich verlegt werden. Durch das Höfebonus-Programm sei es der Gemeinde gelungen, dass bald auch die Anwesen am Huberspitz und an der Gindelalm vom schnellen Internet profitieren können, erklärt Zangenfeind. Als man vom Vorhaben von Bayernwerk erfahren habe, habe man sich direkt mit eingeklinkt.